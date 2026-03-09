Córdoba exhibe la fotografía contemporánea más experimental en la muestra del Premio Pilar Citoler

Fotografía contemporánea en estado puro. La sala de exposiciones Centro Ucocultura de Córdoba, situada en la plaza de La Corredera 40 acoge desde este lunes la exposición de la 13 edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, una muestra de alto nivel que se podrá visitar hasta el 12 de abril de 9 a 18 horas entre semana y de 11 a 18 horas los fines de semana.

Como cada año, la exposición pretende sorprender al público, abriendo preguntas y mostrando la complejidad del mundo gracias a los matices que aporta la fotografía contemporánea. La muestra propone al espectador una experiencia, un momento para contemplar a través de 15 objetivos diferentes y reflexionar sobre un mundo saturado de imágenes. El fotógrafo murciano José Quintanilla, ganador de esta edición, presenta su obra galardonada, elegida por su "sobresaliente calidad artística y su sólida inserción en el discurso de la fotografía contemporánea". Quintanilla propone explorar la realidad y el paisaje desde otro punto de vista en el que se permite jugar con el color y con la imagen, que descompone y compone antes de mostrarla al mundo.

Junto al 04#Giberny (título de la obra ganadora), el público podrá ver el trabajo de catorce artistas finalistas del concurso, seis hombres y ocho mujeres, de dentro y fuera de España. La comisaria de la exposición, Cristina E. Coca Villar, destaca de los participantes su capacidad para "situarse en ese borde donde lo visible se desborda y reclama nuevas formas de interpretación". Para Coca Villar, la exposición no trata solo de exhibir imágenes sino de "ofrecer un espacio de pensamiento, de invitación al encuentro, de diálogo entre artistas y públicos".

Exposición de la obra ganadora y finalistas del 13 Premio Pilar Citoler. / Chencho Martínez

Autores finalistas presentes en la muestra

Entre los españoles, se encuentran el cordobés Tete Álvarez, conocido por su trabajo con fotografía, vídeo, instalación y net-art, con una obra que reflexiona sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación y la función de las imágenes en la esfera pública. También están presentes, entre otros, el zamorano Antonio Guerra Casquero, quien investiga "la relación entre naturaleza e imagen gracias a la fotografía, la instalación y la escultura"; la catalana Carma Casulá, doctora en Bellas Artes, que se adentra en conceptos como la sostenibilidad con una obra centrada en el paisaje, el territorio y la intervención humana; Gloria Oyarzabal, que ha desarrollado buena parte de su trabajo en África, y que analiza los procesos de colonización y los discursos de género en el continente vecino; o la gallega Ana Belén Amado, que según Coca Villar, "combina arquitectura, fotografía documental y proyectos sociales vinculados a la memoria, el territorio y el género".

Presentación de la exposición de los premios Pilar Citoler en UCOCultura. / Chencho Martínez

El toledano Juan Baraja, Verónica Domingo Alonso, de Bilbao; la madrileña Paola Bragado, Anamaría McCarthy mitad neoyorkina y mitad peruana, Francisco González Camacho, español afincado en Helsinki, o Magdalena Correa Larraín, chilena afincada en España, también presentan sus obras, que representan el interesante mosaico experimental y multicultural que ofrece hoy la fotografía contemporánea.