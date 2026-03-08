La banda cordobesa Subtónica lanza el single y videoclip 'Jueces en Berlín', adelanto definitivo del álbum 'Salvarnos'

La banda cordobesa Subtónica, liderada por Javier Estévez, miembro fundador de Estirpe, de la que formó parte 20 años, acaba de publicar un nuevo sencillo y videoclip, 'Jueces en Berlín', el adelanto definitivo de su próximo álbum que, bajo el inquietante título de 'Salvarnos', verá la luz el próximo 23 de marzo.

Según la información facilitada a Europa Press por la banda cordobesa, con su nuevo tema invoca a "la rebelión del sentido común", porque "la claudicación no es una opción cuando el ruido exterior amenaza con desmantelar la última trinchera del individuo, la conciencia". Por eso, tras el impacto del anterior sencillo, 'Para creer que estamos muertos', llega este "revulsivo contra la anestesia colectiva".

De hecho, no es solo un nuevo sencillo y videoclip ('https://www.youtube.com/watch?v=3NfRrH0Up3g'), "es una genealogía de la esperanza fundamentada en la justicia del débil frente al poder absoluto" y, para ello, propone el arte como "el único refugio posible frente a una sociedad que ha convertido el secuestro de la atención en su principal moneda de cambio".

Así, Javier Estévez regresa con una entrega que "abandona el letargo para abrazar la resistencia activa". El nuevo sencillo y videoclip, 'Jueces en Berlín', es una "expresión basada en la leyenda del molinero y el rey Federico II de Prusia, y se erige como una trinchera ética frente al atropello cotidiano, rescatando la máxima ilustrada del triunfo del débil frente a la maquinaria del poder absoluto".

Un latigazo contra el "pensamiento único"

Si su anterior tema funcionó como "un latigazo sobre la docilidad del pensamiento único", esta nueva pieza, último adelanto del álbum 'Salvarnos', propone el arte y la justicia como "los últimos bastiones de una sociedad que sufre el secuestro digital de su atención".

La propuesta lírica de Estévez huye de la autocomplacencia con "esa existencia enlatada en pantallas que oculta la herida tras la medalla del ego". En 'Jueces en Berlín' se critica "la homologación de la belleza y los tributos de ocasión, denunciando una pereza intelectual que aniquila la posibilidad de escuchar otras versiones de la realidad".

Rock melódico, enérgico y profundo

Bajo una premisa de rock melódico, enérgico y profundo, la producción de Pachi García Alis (Alisrecords) levanta una estructura donde las guitarras reflexivas y una base rítmica contundente permiten transitar por paisajes emocionales de una densidad técnica sobresaliente.

La voz de Javier Estévez, en constante crecimiento de matices, lidera una corriente de vanguardia que reivindica el baile y el canto como actos de fe bajo la tempestad. El componente visual de la obra alcanza una nueva cota con la dirección de fotografía de Álvaro Medina (Premio Carmen 2025 por 'La Estrella Azul').

Bajo la dirección actoral de Rafa Vera, el videoclip narra una historia cargada de simbolismo, sobre el poder opresor, la liberación, el arte, la cultura y la belleza, y el protagonista es un artista que entiende el rock como un ejercicio de responsabilidad civil.