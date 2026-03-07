"La música me curó, fue mi ayuda espiritual"

-Acaba de lanzar Empiezo de nuevo. ¿Qué representa esta canción dentro de su vida?

-Para mí representa un renacer. Hablando en primera persona, pasé por un periodo muy doloroso en el que me encontraba hundida. Sentía que me faltaba parte de mi vida, que habían desaparecido momentos muy buenos que yo tenía. Y llegó un momento en que dije: “Hasta aquí hemos llegado”. Tengo que volver a empezar, tomar las riendas de mi vida y mandar yo sobre ella. Ahí es cuando di el vuelco y decidí empezar de nuevo.

-Es el primer single de su álbum, que se titula Tu sombra. ¿Qué hay detrás de ese nombre?

-El álbum parte casi todo de mí, de vivencias propias. Pero Tu sombra, que es una de las canciones, es muy representativa. No habla directamente de mi historia, pero sí de una realidad muy actual: el maltrato psicológico. Esa pareja que tú quieres apartar de tu vida y no te deja avanzar, que siempre está ahí, como una sombra. Es una canción con mucha fuerza.

-También hay canciones más luminosas, como 'Nada fácil…'

-Sí, esa cuenta cómo conquisté a mi marido. Todo lo que hice para que se fijara en mí, cómo moví el hilo del destino. Y lo conseguí: llevamos 35 años casados. El disco tiene un poco de todo, porque son historias vivas.

-El proceso de creación ha durado casi dos años. ¿Qué ha descubierto de sí misma?

-He descubierto la fuerza que tengo. Me ha dado mucha confianza. Sacar un álbum hoy en día, autofinanciarse y hacerlo todo una sola es duro, porque no tenemos ayuda de nadie. Soy una artista independiente y he controlado todo el proceso desde el principio. Me siento muy realizada.

-¿Cómo le gustaría que el público reciba este trabajo?

-Que lo acojan con los brazos abiertos. Canciones como Empiezo de nuevo o Delincuente son historias reales y la gente se va a sentir identificada. Aunque no lo hayan vivido en su propia piel, seguro conocen a alguien que sí.

-Habla abiertamente de depresión en relación con esta etapa.

-Sí. La depresión te roba la vida. Hasta que no das un vuelco y decides salir adelante, no cambia nada. Eres tú misma la que tiene que conseguir el cambio. A mí la música me curó completamente. Fue mi ayuda espiritual.

-¿Qué diría que la diferencia como artista?

-La fuerza, la pasión y la interpretación. La manera de expresar cuando canto. Quizá mi música no va tanto por la línea actual, sino más hacia un pop más narrativo, más de autor, donde lo importante es contar historias.

-Presenta el disco el 14 de marzo en el Teatro El Brillante. ¿Qué supone hacerlo en casa?

-Empezar por la puerta grande. Quiero mostrar mi esencia como artista, que el público entienda cada letra cuando la interpreto, porque cuando las canto cobran vida. Me gustaría que la gente disfrute, que se vaya contenta, pero, sobre todo, que se quede con el mensaje. Este disco es una evolución y un renacer total.

-Y si tuviera que enviar un mensaje a quienes están pasando por un momento difícil…

-Tranquilidad, esperanza… y que la música lo cura todo. Porque a mí me curó.