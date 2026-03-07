'El agente secreto'

Después de 158 minutos de película, uno se pregunta el porqué del título. Su director no da demasiadas pistas, sugiere. Le escuché decir que le pareció un título sexi. En fin, al margen de eso, del título que puede confundir a quien lo intente asociar con alguna producción de Alfred Hitchcock, estamos ante una excelente cinta, muy bien escrita y dirigida por el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho (Retratos fantasma, 2023), protagonizada por un gran actor (Wagner Moura) para quien el director escribió este personaje: un profesor universitario que huye de algo que ha ocurrido y le ha sacudido durante la dictadura brasileña, estamos en 1977, refugiándose en la ciudad de Recife, donde le espera su hijo que vive con los abuelos, y con la esperanza de comenzar una nueva vida. Hay otros intérpretes en el reparto que quedarán en la memoria, como el carismático actor alemán ya desparecido Udo Kier, la originalísima Tania María -todo un icono del cine brasileño-… y un gato muy especial.

El filme arranca con un prólogo que nos deja estupefactos, cuando el protagonista llega para repostar a una gasolinera donde se puede ver un cadáver medio cubierto con un trozo de cartón, sin que nadie le preste atención, ni siquiera los policías que aparecen por allí -más interesados por pillar una buena mordida que por interesarse por el suceso- ante la perplejidad del recién llegado.

Hay mucho aquí de memoria histórica, además de una demostración palpable de amor al cine a través de las películas que proyecta el suegro del personaje en un viejo cine, convertido al cabo de los años en un centro de donación sanguínea. Pero lo que mantiene interesado, de principio a fin, al espectador es la trama criminal y política que vertebra el guion de este interesante thriller. Historia que podría hermanarse con El olvido que seremos (adaptación cinematográfica del texto literario de Héctor Abad Faciolince por parte de Fernando Trueba), por aquello de la opresión criminal del Estado sobre víctimas inocentes, y sobre todo con la oscarizada Aún estoy aquí (2024), del también brasileño Walter Salles.