El Palacio de Viana invita a redescubrir las fuentes de Córdoba a través de la obra de Made Gallardo

Las fuentes de Córdoba vuelven a brotar convertidas en arte en el Palacio de Viana. El espacio cultural acoge desde este 6 de marzo la exposición El susurro de las fuentes, una colección de 22 acuarelas de la artista Made Gallardo que pone el foco en el valor histórico, ornamental y patrimonial de estos elementos urbanos tan ligados a la identidad cordobesa.

Según la información facilitada por el Palacio de Viana, la muestra se incorpora a la programación cultural del recinto con una propuesta que invita al visitante a redescubrir las fuentes de Córdoba desde una mirada artística, pero también documental. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 22 de marzo en la Sala Polivalente.

Lejos de una visión exclusivamente estética, la autora ha construido esta serie a partir de un trabajo previo de documentación. Las obras son el resultado de un proceso de estudio con archivos históricos, captación de detalles y material fotográfico de la ciudad, con el objetivo de rescatar la esencia original de estas fuentes y subrayar su presencia en el imaginario colectivo cordobés.

Investigación en torno a las fuentes de Córdoba

La exposición El susurro de las fuentes propone un recorrido por enclaves y detalles que forman parte del paisaje urbano y sentimental de la ciudad. A través de la técnica de la acuarela, Made Gallardo recrea la relación entre agua, piedra y patrimonio, dos elementos que han marcado buena parte de la imagen histórica de Córdoba.

El interés de la muestra reside precisamente en esa combinación entre sensibilidad artística e investigación. Cada obra busca no solo representar una fuente, sino también recuperar su contexto, su huella en la memoria urbana y su significado dentro del patrimonio local.

Horarios de visita en el Palacio de Viana

La exposición podrá visitarse en la Sala Polivalente del Palacio de Viana del 6 al 22 de marzo. El horario de apertura será de martes a sábado, de 10.00 a 19.00 horas, mientras que los lunes y domingos podrá recorrerse de 10.00 a 15.00 horas.

Made Gallardo

Nacida en Barcelona y licenciada en la Facultad de Bellas Artes, Made Gallardo se instaló en Córdoba en 1996. Con una amplia trayectoria vinculada a la enseñanza, dirige en la actualidad la escuela de arte Ánfora. Tras participar en exposiciones individuales y colectivas en distintos espacios, regresa ahora con una propuesta monográfica centrada en uno de los símbolos más reconocibles del paisaje cordobés.