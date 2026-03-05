Ocio ‘multidisciplinar’ este finde en Córdoba con propuestas feministas por el 8M, el carnaval de ‘El Selu’ y conciertos para todos los estilos

A la espera de lo que depare la borrasca Regina, la agenda de ocio y cultura de este fin de semana en Córdoba se presenta con una variedad de eventos que incluyen teatro, música y actividades en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de marzo, con una variada programación por parte de instituciones y colectivos que culminará en la manifestación del 8M el domingo a las 12.00 horas.

Mesas informativas, teatro y música por el 8M

La efeméride del 8 de marzo llega de contenido feminista la programación de actividades de este fin de semana en Córdoba. Desde la Asamblea 8M Córdoba se han organizado mesas informativas en distintos puntos de la capital, concurso de microrrelatos feministas, charla sobre mujeres palestinas y taller de pancartas. Además, el sábado 7, a las 20.00 horas, en Las Tendillas, concierto de Zilah y Lalola y las de atrás. Por su parte, la Asamblea Transfeminista de Córdoba también ha organizado actividades en los días previos y posteriores a la celebración del 8M y estará presente en la manifestación del domingo.

Y la Junta de Andalucía promueve la igualdad con motivo del 8M en espacios culturales de Córdoba, con un ciclo de películas de mujeres directoras en la Filmoteca de Andalucía; el 8 de marzo, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) ofrece una visita comentada a la exposición El ruido que habita, de la creadora argentina Cecilia Bengolea; y ese mismo día, en el Museo Arqueológico se ha programado una actividad que combina teatro y divulgación científica para conocer el papel de la mujer en la antigua Roma.

La artista cordobesa Zilah / CÓRDOBA

Las olas, en Grupo Cántico

La Biblioteca Grupo Cántico acoge este viernes 6 de marzo la representación de la obra teatral ‘Las olas’, dirigido por Irene Lázaro, que celebra su primera representación abierta al público. Protagonizada por ‘Las Xirgú’ —compañía formada por siete mujeres del barrio cordobés de Las Margaritas—, la obra realiza un recorrido por la historia del feminismo y los derechos de las mujeres. La pieza se inspira en la premiada tesis doctoral de la historiadora Elena Lázaro.

Manifestación del 8M

El acto central por el Día Internacional de la Mujer tendrá lugar el domingo 8 de marzo, con la manifestación convocada por colectivos feministas y transfeministas a las 12.00 horas. La marcha partirá de la Glorieta de Cruz Roja y continuará por el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Cruz Conde (que es tramo en silencio para las personas con sensibilidad auditiva), para culminar en la plaza de Las Tendillas.

Teatro Aficionado en Avanti

El Teatro Avanti continúa siendo el escenario de la 19ª Muestra Qurtuba de Teatro Aficionado, organizada por la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Córdoba (Fegtato). El viernes 6 de marzo, se representa Comunidad de vecinos, de Alfonso Zurro (adaptación de Ana Vega Girón), de la mano de la compañía La Plaza. Y el sábado 7 de marzo, La Nueva Mirada llevará a escena La corrala de los Álvarez Quintero, una comedia de los Hermanos Álvarez Quintero.

Conciertos de invierno

La Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba continúa con la programación de su Ciclo de Conciertos de Invierno, cercando grandes obras de autores como Vivaldi o Pergolesi a todos los barrios. El viernes, a las 20.30 horas, en la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia. Y el sábado, a las 21.00 horas, en la Parroquia de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón de Jesús. Con entrada gratuita hasta completar aforo.

El carnaval de Cádiz llega a Córdoba

El Teatro El Brillante acoge este sábado una muestra de lo mejor del carnaval de Cádiz de la mano de José Luis García Cossío ‘El Selu’ y su espectáculo ‘Universo Cádi’. Un show que presenta un mundo al borde de la destrucción, la humanidad se tambalea. Ante su final, seres de otros planetas emprenden una misión de rescate… llevarse a los personajes más pintorescos de Cádi, aquellos que conocimos hace 30 años y que en la actualidad, a pesar de que han cambiado mucho, siguen manteniendo esa esencia con la que podrían encender de nuevo la chispa de la vida. Las entradas están agotadas.

Cartel de 'Universo Cádi' / CÓRDOBA

Fiesta de la Botijuela en Adamuz

Este sábado 7 de marzo, Adamuz celebra la Botijuela Adamuceña: donde el aceite es cultura. Una jornada para celebrar el final de la campaña de la aceituna con actividades para todos los públicos: bailes tradicionales, concursos gastronómicos, degustaciones, expositores de productos y sorteos. En la Caseta Municipal.

Salas de conciertos

La Sala Impala recibe este viernes a Besmaya, el dúo indie-pop madrileño formado por Javi Echávarri y Javi Ojanguren, que está de gira este 2026 con La Vida de Nadie. Ese mismo día, en la Sala Hangar, concierto de Volpina y The Flying Cumbias, dos de las bandas más representativas del resurgir musical underground de Córdoba.

El próximo 7 de marzo, concierto especial de los CHOPPEP, que estarán celebrando su 20 aniversario en los escenarios. El evento tendrá lugar en Peña Motera & Rockera. La fiesta arrancará a partir de las 13.30 horas con potaje gratis para todos los asistentes, y a las 17.00 horas, el concierto.

Teatro familiar en Avanti y Góngora

Cita con el teatro para los más pequeños de la casa. Este domingo, a las 12.00 horas, en el Teatro Góngora, la compañía La Ratonera Teatro presenta ‘Pinocha’, una propuesta musical en la que la artesana Valentina crea a Pinocha, un títere que cobra vida y emprende una aventura hacia la Luna.

El mismo día y a la misma hora, la compañía Jabetín Teatro aterriza en el Teatro Avanti con una adaptación única, fresca y muy divertida del clásico cuento de ‘La Ratita Presumida’.

Matinales flamencas

La cantaora Cristina Pedrosa es la protagonista del ciclo Matinales Flamencas este domingo 8 de marzo, en el Centro de Flamenco Fosforito. A las 12.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.