Gospel Córdoba celebra su 10º aniversario con un concierto único: fecha y entradas

El Coro Gopel Córdoba se viste de largo este 2026 para celebrar su décimo aniversario sobre los escenarios con un concierto muy especial en Córdoba, que se celebrará el próximo jueves 30 de abril en el Gran Teatro.

Bajo la dirección de Nacho Lozano, el Coro Gospel Córdoba celebró sus primeros ensayos en abril de 2015. Tras visitar el concurso de talentos Got Talent, en 2019 estrenaron, también en el Gran Teatro de Córdoba, el espectáculo Gospel & Soul.

Para su concierto 10 años contigo, con producción musical a cargo de Nicolás Barrena y dirección de Nacho Lozano, el conjunto, compuesto por 80 voces, recopila los grandes éxitos desde el inicio de la formación hasta la actualidad.

Las canciones clásicas y modernas del gospel son el hilo conductor de un espectáculo que habla sobre la trayectoria del grupo. En el repertorio que llevarán a las tablas del Gran Teatro, habrá canciones de todos los estilos y países orientadas al sonido más soul, medleys, y con homenajes a grandes bandas y artistas consagrados.

Entradas para Gospel Córdoba

El concierto dará comienzo a las 20.00 horas y las entradas ya pueden adquirirse en la web del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), con precios que oscilan entre los 16 y 18 euros.