Carlos Ares y Valeria Castro acaparan nominaciones a los Premios MIN que se celebrarán en Córdoba

Los Premios de la Música Independiente (MIN), que se entregarán en Córdoba el próximo 25 de marzo, han dado a conocer este jueves los nominados de la 18 edición. Carlos Ares y Valeria Castro encabezan la lista de nominados con seis nominaciones cada uno.

El gallego Carlos Ares estará presente en tres candidaturas con su disco La boca del lobo, tales como Premio ONErpm a Álbum del Año, Premio AGEDI a Mejor Álbum de Pop y Premio SAE Madrid a Mejor Producción Musical. Además, opta al Premio Radio 3 a Canción del Año por Días de perros, al Premio MIN 2026 a Mejor Artista Emergente y al Premio INGRESSE a Mejor Directo.

Valeria Castro también tiene seis nominaciones: Premio ONErpm a Álbum del Año, Premio MIN 2026 a Mejor Álbum de Música de Raízy Premio SAE Madrid a Mejor Producción Musical por El cuerpo después de todo, así como al Premio Radio 3 a Canción del Año y Premio MIN 2026 a Mejor Videoclip por Tiene que ser más fácil, y Premio AIE a Mejor Artista.

Les siguen de cerca con cinco nominaciones Repion y Rufus T. Firefly, mientras que Sanguijuelas del Guadiana y Zahara empatan con cuatro cada uno. En la categoría Premio Merlin a Mejor Artista Internacional se encuentran nombres importantes como Silvana Estrada, Hayley Williams, Perfume Genius, Pulp y Big Thief.

Ana Curra recibirá el Premio de Honor en Córdoba. / CÓRDOBA

Premio de Honor a Ana Curra

Además, el Premio de Honor de esta edición será para una de las referentes del punk y la movida madrileña, la artista Ana Curra, componente de la legendaria banda ochentera Parálisis Permanente, que ha dejado una huella imborrable en la historia musical del país.

La Unión Fonográfica Independiente (UFi) ha informado de que Tamara García y Masi Rodríguez serán las presentadoras de la gala de entrega que se celebrará en el Gran Teatro de Córdoba. Rufus T. Firefly, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana, Çantamarta, Ruth, Vera Fauna y Las Rodes actuarán durante la ceremonia.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha asegurado que "es un honor acoger en Córdoba esta gran cita de la música a nivel nacional", un evento que "pondrá todas las miradas en la ciudad gracias a los artistas y profesionales que nos acompañarán el próximo 25 de marzo". Albás ha agradecido a la Unión Fonográfica Independiente su apuesta por Córdoba, subrayando la presencia de artistas consolidados y emergentes.

Por su parte, la presidenta de la UFi, María Pellicer, ha resaltado que la música independiente es "donde nacen las ideas que luego mueven la escena, donde los artistas se atreven a ser quienes son y donde se construyen las carreras con paciencia, riesgo y muchísima pasión". Además, ha comentado que los Premios MINofrecen "una fotografía plural, diversa, inquieta y profundamente creativa del momento que vive nuestra música independiente".

Premios de la Fundación SGAE

La Fundación SGAE revalida su compromiso con los Premios MIN y concederá el Premio Fundación SGAE a Mejor álbum de jazz del año. Los artistas que compiten por el galardón son: Alex Conde, por El Trío; EME EME Project, por Mutatis Mutandis; Ivan Melon Lewis, por Luces y sombras; María Toro, por Mestura, y Pablo Martín Caminero y David Carpio, con Al cante.

Este reconocimiento forma parte de la colaboración de Fundación SGAE con este certamen que reconocen la creación musical publicada por sellos independientes en España y que se ha consolidado como un referente del sector a nivel nacional.