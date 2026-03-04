Los teatros públicos de Córdoba superan los 200.000 espectadores y recaudan casi 4 millones en 2025

Los teatros públicos de Córdoba dependientes del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), es decir, el Gran Teatro, la Axerquía y el Teatro Góngora, superaron en 2025 los 200.000 espectadores y rozaron los cuatro millones de euros de recaudación. Así lo ha informado este miércoles la delegada de Cultura y presidenta del IMAE, Isabel Albás, que ha dado cuenta de las cifras alcanzadas por estos espacios a lo largo del año pasado, unos datos, ha dicho, que reflejan "la tendencia positiva" que ya se alcanzó en 2024 con unos números que fueron históricos.

En total, de enero a diciembre de 2025, los espectáculos desarrollados en el Gran Teatro, el Góngora y la Axerquía recibieron a 204.978 espectadores para un total de 198 programaciones. De los 365 días del año, en 259 de ellos algunos de los teatros (o varios a la vez) acogieron algún tipo de espectáculo con un total de 296 funciones.

Isabel Albás, durante la rueda de prensa. / CÓRDOBA

En recaudación, la cifra se va hacia los 3.989.295 euros, de los cuales, un millón fueron de programación propia y tres se correspondieron a cesiones de uso. Para Albás, "este modelo mixto de gestión nos permite reducir la exposición al riesgo, algo muy importante, garantizar también la estabilidad financiera, sostener una programación cultural compleja y mantener una identidad artística propia".

"Con estas cifras, confirmamos la tendencia a un mantenimiento de los datos de los espectadores, tanto los asiduos como los nuevos que, afortunadamente, cada vez se incorporan más. Esto conlleva una estabilización de la recaudación económica", ha valorado la delegada de Cultura.

Gran Teatro

Por espacios, el buque insignia del IMAE, el Gran Teatro, acogió 78 espectáculos con un total de 117 funciones. Se combinaron conciertos de la Orquesta de Córdoba, musicales, conciertos y obras de teatro que alcanzaron una ocupación media del 79,19%. Para Albás, la clave del Gran Teatro es la "fidelización" de su público, traducido en 80.000 espectadores y un rendimiento económico de casi 1,8 millones de euros.

Público asistente en el Gran Teatro a un concierto de la Orquesta de Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

Teatro de la Axerquía

Es, de los tres espacios municipales, el que más volumen económico alcanzó, debido, principalmente, a su mayor capacidad frente a los otros dos. Fueron, ha dicho Albás, casi dos millones de euros los recaudados en los espectáculos de la Axerquía en 2025 con cerca de 70.000 espectadores que acudieron a alguno o a varios de los 29 espectáculos programados (la cifra también es menor dado que no funciona todo el año al ser al aire libre).

Teatro Góngora

En cuanto al Teatro Góngora, recibió un total de 53.502 espectadores en una programación, ha valorado Albás, que compagina propuestas contemporáneas y citas para el público familiar o la comunidad educativa. En 2025, el Góngora acogió 78 espectáculos con 136 funciones, tuvo una ocupación media del 70,84% y facturó 260.000 euros.