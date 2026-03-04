"He intentado hablar de la muerte de una manera luminosa"

La escritora cordobesa Rosario Villajos presenta su libro de relatos Cortarse el pelo este miércoles 4 de marzo a las 19.00 horas en la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba, acompañada por el poeta Antonio Luis Ginés y con entrada libre hasta completar aforo

-¿Qué le inspiró a escribir 'Cortarse el pelo'?

Estaba en un estado de tristeza. De hecho, estaba escribiendo una novela que tenía un aire divertido, pero yo no me sentía divertida por dentro porque estaba viendo que mi padre se marchaba. Y entonces empezaron a salirme estos cuentos. Cuando los he releído o he estado haciendo el audiolibro, incluso no recordaba cómo los había empezado, cómo los había escrito, porque estaba como en un estado de sonámbula. Y de ahí salió el libro.

-Habla de la muerte de una manera muy directa. ¿Cree que es importante tratar estos temas, aunque a veces sean tabú?

Sí, es cierto que no se quiere hablar de que la muerte va a llegar. No solo por un accidente o algo puntual, sino porque es algo que nos va a llegar más tarde o más temprano a absolutamente todo el mundo. Yo he intentado hacerlo de una manera luminosa. Pensaba el libro como una especie de ritual, o incluso como un álbum flamenco, muy ecléctico. Cuando piensas en un disco de flamenco hay diferentes palos, una seguirilla, una bulería… Pues he querido que cada cuento sea casi de un género distinto, pero que todo forme una sensación conjunta de aceptación de la pérdida, más que de duelo. Es un duelo, claro, pero es más sobre la aceptación.

-¿Entraron todos los cuentos que escribió o hubo un proceso de selección?

Había bastantes más, como cuatro más o así, pero los libros de cuentos suelen ser más breves y pensé que así estaba bien, con estos 17 y un epílogo. Además, hay una parte en la que el libro se rompe a la mitad. Aunque sea un libro de relatos, uno puede tener la sensación de estar leyendo una novela.

-¿Le ha ayudado personalmente escribirlo?

Muchísimo. Ha sido liberador. Incluso los cuentos que no han entrado ha estado bien escribirlos, porque a veces necesitas soltar todo lo que tienes ahí en la garganta y dejar que salga para poder después escribir otras cosas. Lo he disfrutado muchísimo. Había momentos en los que me emocionaba, pero también me he reído, porque en un proceso de duelo cabe todo. Era la primera vez que escribía cuentos y me lo he pasado tan bien que ahora digo, ¿cómo vuelvo yo a la novela después de esto?

-Es un libro muy íntimo. ¿Qué espera que encuentren los lectores en él?

Me da mucho pudor publicar algo tan íntimo, pero he pensado que podría haber gente que se encontrara un poco así, en esa deriva de perder a un ser querido con el que no has tenido mucha comunicación, o ha sido una comunicación extraña, o no has sido la persona que querías ser. A lo mejor no es un libro para la masa, pero voy a decir lo que dijo Camarón cuando publicó La leyenda del tiempo, que fue un fracaso comercial al principio: hay que darle una escuchadita a este libro. Yo creo que al final le va a servir a todo el mundo, porque todos vamos a pasar por ahí.

-¿Tiene algún cuento favorito?

La verdad es que no. Un día me gusta más uno que otro, pero luego cambio de opinión. Desde que terminé el libro he ido cambiando. Lo que sí me gusta mucho es el feedback que me llega, que cada persona tenga sus favoritos. Que a cada uno le llegue un cuento distinto me parece precioso.

-Ese ‘feedback’, ¿le ha hecho descubrir nuevas interpretaciones de su propio libro?

Sí, totalmente. Hace poco un escritor comentó en redes que veía el libro como todos los abrazos que a lo mejor yo no le había dado a mi padre. Yo no había pensado en eso, pero me pareció precioso. Es que me emociono al recordarlo.

-Presenta el libro en la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba. ¿Qué le aporta compartirlo en un cara a cara con los lectores?

Seguramente habrá muchos amigos y amigas, gente que conozco de toda la vida, que a lo mejor se sorprendan con algunos cuentos y me conozcan un poquito más gracias a esto. No deja de ser un libro, y estamos en un mundo bastante convulso, con tanta guerra… pero también es un consuelo. Que la gente venga y me acompañe me parecería súper bonito, la verdad.