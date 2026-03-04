La directora cordobesa Lucía Muñoz Lucena, natural de Aguilar de la Frontera, firma uno de los títulos documentales más destacados de la 29 edición del Festival de Cine de Málaga con el largometraje Aminetu, seleccionado en la sección Documentales Pases Especiales.

La película, producida por la malagueña Entrefronteras, convierte espacios emblemáticos de la ciudad en escenarios clave de la historia reciente del Sáhara Occidental. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) se recrea como el aeropuerto de Lanzarote donde Aminetu Haidar inició en 2009 su huelga de hambre de 32 días, mientras que la antigua Prisión Provincial adquiere en pantalla la dimensión de centros de detención clandestinos atribuidos a la gendarmería marroquí.

El documental se proyectará el viernes 13 de marzo a las 21:30 horas en la Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

Memoria, conflicto y responsabilidad histórica

Dirigido íntegramente por Muñoz Lucena, el filme sitúa en el centro la figura de Aminetu Haidar, referente internacional en la defensa pacífica de la autodeterminación del Sáhara Occidental y nominada al Premio Nobel de la Paz.

“Aminetu”, la huelga que desafió al mundo, lleva la firma de la cordobesa Lucía Muñoz en la 29 edición del Festival de Málaga. / CÓRDOBA

A partir de su huelga de hambre, la obra reconstruye los hechos que captaron la atención internacional y profundiza en el contexto político y jurídico del conflicto, incluida la responsabilidad de España en un proceso de descolonización inconcluso y la querella por crímenes de lesa humanidad presentada en la Audiencia Nacional en 2005.

El guion está firmado por los periodistas de investigación Sergio Rodrigo y Nicolás Castellano.

Doble presencia en el festival

Además del largometraje, la directora cordobesa presenta el cortometraje documental La cuidadora, realizado para ActionAid y seleccionado en la sección Málaga Short Corner y en el espacio solidario.

El corto aborda la realidad de las mujeres en el ámbito de los cuidados, centrándose en la precariedad laboral, la invisibilidad y la sobrecarga emocional que afectan a miles de trabajadoras migrantes en España. Con una narrativa íntima y observacional, la obra reivindica el derecho a cuidar y ser cuidadas en condiciones dignas.

Es la primera vez que Lucía Muñoz participa en el certamen con dos obras dirigidas íntegramente en solitario, consolidando así su trayectoria vinculada al documental social y de investigación.

Un proyecto impulsado por la ciudadanía

Producida íntegramente en Málaga, Aminetu ha salido adelante gracias al respaldo de 323 mecenas que apoyaron el proyecto mediante una campaña de crowdfunding, ante la ausencia de financiación institucional.

Con esta doble presencia en el Festival de Cine de Málaga, EntreFronteras refuerza su apuesta por un cine documental comprometido, situando el talento andaluz —y la firma de la directora cordobesa Lucía Muñoz— en el mapa de las grandes historias contemporáneas.