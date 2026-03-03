La Normal de Córdoba impulsa su programa de residencias artísticas con seis proyectos internacionales

La Normal Centro Coreográfico Córdoba ha puesto en marcha su programa de Residencias Artísticas 2026, una edición que consolida a la ciudad como espacio de referencia para la creación e investigación en danza contemporánea. El ciclo acogerá seis proyectos —dos de creación y cuatro de investigación— procedentes de distintos puntos de España y del ámbito internacional, que desarrollarán sus procesos en Córdoba con acompañamiento artístico y apertura al público. Cada residencia incorporará una actividad de mediación y una muestra pública de proceso, ambas de acceso libre y gratuito, que se desarrollarán en espacios no convencionales de la ciudad con el objetivo de ampliar los circuitos habituales de exhibición y acercar la danza contemporánea a nuevos públicos.

La alianza con el C3A se amplía en 2026

Una de las principales novedades de esta edición es el refuerzo de la colaboración entre La Normal y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), que acogerá en su Caja Negra las dos residencias de creación del programa. El ciclo arrancó este lunes 2 de marzo con Anima Artes del Movimiento, compañía procedente de México, que presenta el proyecto El Páramo. La residencia culminará el 27 de marzo con un taller abierto y una muestra pública en el C3A.

La segunda residencia de creación llegará en otoño de la mano de Paula Quintana (Canarias), que trabajará del 5 al 23 de octubre en Somos la carne, una propuesta escénica que integra cuerpo, pensamiento y materia sonora desde una investigación de intensa fisicalidad y densidad poética. La muestra pública tendrá lugar el 23 de octubre.

Como novedad en 2026, y gracias al respaldo institucional de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, ambas residencias contarán con una dotación económica de 1.000 euros en concepto de apoyo a la producción.

Además, esta colaboración con el C3A se proyectará en la celebración del Día Internacional de la Danza 2026, reforzando la conexión entre procesos de residencia y calendario cultural de la ciudad.

Investigación y vínculo formativo en el Conservatorio

El programa afianza también la colaboración con el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, donde se desarrollarán las cuatro residencias de investigación, fortaleciendo el vínculo entre creación profesional y contexto formativo.

Lucia Bocanegra. / Juan Carlos Toledo

Los proyectos seleccionados son los siguientes:

Teresa Álvarez (Madrid) – Cartografías del silencio (4–17 mayo). Investigación en formato solo que aborda el silencio como espacio perceptivo y conflicto interno. Su proceso culminará el 17 de mayo con una muestra abierta en el marco de La Noche de los Museos.

Francisco Hidalgo (Cádiz) – Sobre Rimbaud (1–12 junio). Diálogo entre flamenco, literatura y pensamiento contemporáneo a partir de la figura de Arthur Rimbaud.

Lucía Bocanegra (Sevilla) – Chupar cuchillo (2–14 noviembre). Proyecto multidisciplinar que explora deseo, violencia heredada y fragilidad mediante riesgo físico y vocal.

Sol Bilbao / Cie Ever.Body (Cádiz–Suiza) – Aún no! (16–20 noviembre). Trío interpretado por artistas mayores de 40 años que reivindica el cuerpo como archivo vivo y cuestiona los imaginarios asociados a la edad en la danza.

Un epicentro para la danza en Córdoba

Bajo la dirección del coreógrafo cordobés Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza, La Normal se consolida como un espacio dedicado a la creación, la investigación, la formación y la mediación cultural en torno al arte del movimiento.

Ruz (Córdoba, 1976), con una trayectoria internacional que incluye su paso por el Ballet Víctor Ullate, el Ballet de la Ópera de Lyon, la Compañía Nacional de Danza o Sasha Waltz & Guests, fundó su propia compañía en 2009. Entre sus trabajos recientes figuran Electra con el Ballet Nacional de España, In Paradisum con la Compañía Nacional de Danza, Pharsalia —Premio Talía 2023— o NORMA, estrenada el pasado octubre en el Gran Teatro de Córdoba.

Con este nuevo programa de residencias, La Normal continúa posicionando a Córdoba como nodo activo dentro del circuito nacional e internacional de la danza contemporánea, integrando creación artística, pensamiento y participación ciudadana en el ecosistema cultural de la ciudad.