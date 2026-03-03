La Junta de Andalucía promueve la igualdad con más de 120 actividades para el 8M en espacios culturales de Córdoba

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha organizado en toda Andalucía más de 120 actividades en medio centenar de centros e instituciones culturales, entre los que se cuentan museos, conjuntos culturales, bibliotecas y archivos andaluces para promover la igualdad y celebrar el próximo 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que este año lleva como lema, designado por la ONU, Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas. Las propuestas pretenden mostrar el papel de la mujer en la historia y los avances conseguidos en favor de la igualdad.

Para ello, la programación, dirigida a públicos de todas las edades, se ha diseñado con el objetivo de visibilizar la creación de las mujeres, de ayer y de hoy, en las letras, las artes o el patrimonio cultural, y su presencia en ámbitos tan relevantes en nuestra sociedad como como la educación, el desarrollo profesional o el panorama intelectual. En definitiva, mostrar el papel protagonista de la mujer en diversas disciplinas del conocimiento, de las ciencias a las humanidades, y su protagonismo histórico en la sociedad.

Museo Arqueológico y C3A

Los museos andaluces han preparado una amplia programación. El Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba ofrece el 8 de marzo una actividad que combina teatro y divulgación científica para conocer el papel de la mujer en la antigua Roma.

La programación de los museos se completa con dos espectáculos de danza en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla el mismo 8 de marzo, de la mano de la compañía malagueña La Triangular y la sevillana 2Proposiciones Danza-Teatro. En esa misma fecha, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) ofrece en Córdoba una visita comentada a la exposición El ruido que habita, de la creadora argentina Cecilia Bengolea.

Cine de directoras en la Filmoteca de Andalucía

La Filmoteca de Andalucía también se suma a la conmemoración del 8M con la proyección de películas dirigidas por mujeres, entre las que se cuentan Celia Rico Clavellino, Alessandra Lacorazza, Marta Medina y Pilar Miró, entre otros. Las proyecciones se desarrollarán desde el 3 al 27 de marzo en Sevilla, Córdoba, Granada y Almería.

La red de bibliotecas también ha preparado propuestas para el 8M. La Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba ofrecerá el 6 de marzo entre sus actividades la representación teatral Las olas, que muestra la lucha por la igualdad desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

Actividades en otras ciudades

En otras ciudades, las propuestas incluyen, entre otras actividades, visitas teatralizadas Con ojos de mujer al conjunto monumental Alcazaba de Almería, el 8 de marzo; un taller sobre los roles femeninos en Baelo Claudia, el 3 de marzo; en los Dólmenes de Antequera habrá el 8 de marzo una mirada sobre las mujeres que han marcado la historia del Sitio; mientras que el conjunto arqueológico de Carmona organiza para ese mismo día una recreación histórica de la mujer en la antigua Roma.

Asimismo, el Museo de Almería ofrecerá el 7 de marzo un concierto de góspel africano en homenaje a la mujer y el de Cádiz inaugurará el día siguiente una exposición de carácter divulgativo para conocer y reconocer el papel de la mujer en las artes plásticas. También habrá un ciclo de conferencias para difundir proyectos de mujeres investigadoras del 3 al 24 de marzo, en el Museo Arqueológico de Granada, mientras que el Museo de Huelva conmemora el 8M con el taller Diosas, cazadoras y sabias: mujeres en la prehistoria. El Museo de Jaén ofrece, en cambio, el 8 de marzo un concierto que recorrerá piezas de algunas de las más importantes compositoras de la historia. Por último, el Museo de Málaga organiza visitas centradas en la mujer a través de la arqueología y la colección del centro, los días 6 y 7 de marzo; y el de Bellas Artes de Sevilla acoge una conferencia el 8 de marzo en torno a sus dos últimas adquisiciones: La riña y Consulta gratis, de la pintora María Luisa Puiggener.

El listado de actividades se puede consultar en el siguiente enlace.