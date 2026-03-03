Almuzara publica 'Vírgenes de Córdoba', una obra que explora la identidad cordobesa a través de sus imágenes marianas

Vírgenes de Córdoba es el título de la nueva entrega de Juan José Primo Jurado, quien, en esta ocasión, lleva a cabo un recorrido por la provincia a través de las principales advocaciones marianas. Editado por la editorial Almuzara, en Vírgenes de Córdoba, este historiador disecciona un patrimonio único desde la capital hasta los pueblos más alejados de la geografía cordobesa. Imágenes que, custodiadas en iglesias, ermitas, santuarios y capillas, han acompañado durante siglos la vida espiritual, cultural y social de una gran cantidad de generaciones de cordobeses, explica la editorial en una nota de prensa.

Juan José Primo Jurado (Córdoba, 1961) es doctor en Historia, licenciado en Filosofía y Letras y diplomado en Magisterio. En la actualidad dirige el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Almuzara explica que este estudioso de los bienes artísticos de la ciudad en la que vio la luz, propone un viaje escultórico por más de sesenta imágenes de María. Un recorrido en el que el rigor histórico, el análisis artístico y la sensibilidad devocional acompañan a cada una de las advocaciones seleccionadas, muchas de ellas, coronadas canónicamente, y otras, verdaderas cátedras de religiosidad popular.

Portada del libro 'Vírgenes de Córdoba'. / CÓRDOBA

Historia y tradiciones

Cada capítulo descubre la historia de una imagen: su origen, su iconografía, sus autores, las tradiciones que la rodean y el fervor que ha suscitado a lo largo de los siglos. Vírgenes que han sido consuelo, esperanza y referencia espiritual para sus pueblos; Vírgenes que hablan de identidad, de memoria compartida y de fe hecha cultura.

En definitiva, según el autor, Vírgenes de Córdoba es “una invitación a la contemplación. A detenerse ante cada imagen y comprender cómo, a través del arte y la devoción popular, María ha seguido mostrando a Jesús en el corazón de Córdoba”. Una obra imprescindible para los amantes del patrimonio, los estudiosos del arte sacro y para todos aquellos que deseen conocer, comprender y valorar una de las expresiones más hondas de la identidad cordobesa.