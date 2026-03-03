Nuevo libro
Almuzara publica 'Vírgenes de Córdoba', una obra que explora la identidad cordobesa a través de sus imágenes marianas
El historiador Juan José Primo Jurado ofrece un recorrido por las advocaciones marianas de Córdoba en su nuevo libro, editado por Almuzara, que analiza la vida espiritual de la provincia durante siglos
Vírgenes de Córdoba es el título de la nueva entrega de Juan José Primo Jurado, quien, en esta ocasión, lleva a cabo un recorrido por la provincia a través de las principales advocaciones marianas. Editado por la editorial Almuzara, en Vírgenes de Córdoba, este historiador disecciona un patrimonio único desde la capital hasta los pueblos más alejados de la geografía cordobesa. Imágenes que, custodiadas en iglesias, ermitas, santuarios y capillas, han acompañado durante siglos la vida espiritual, cultural y social de una gran cantidad de generaciones de cordobeses, explica la editorial en una nota de prensa.
Juan José Primo Jurado (Córdoba, 1961) es doctor en Historia, licenciado en Filosofía y Letras y diplomado en Magisterio. En la actualidad dirige el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Almuzara explica que este estudioso de los bienes artísticos de la ciudad en la que vio la luz, propone un viaje escultórico por más de sesenta imágenes de María. Un recorrido en el que el rigor histórico, el análisis artístico y la sensibilidad devocional acompañan a cada una de las advocaciones seleccionadas, muchas de ellas, coronadas canónicamente, y otras, verdaderas cátedras de religiosidad popular.
Historia y tradiciones
Cada capítulo descubre la historia de una imagen: su origen, su iconografía, sus autores, las tradiciones que la rodean y el fervor que ha suscitado a lo largo de los siglos. Vírgenes que han sido consuelo, esperanza y referencia espiritual para sus pueblos; Vírgenes que hablan de identidad, de memoria compartida y de fe hecha cultura.
En definitiva, según el autor, Vírgenes de Córdoba es “una invitación a la contemplación. A detenerse ante cada imagen y comprender cómo, a través del arte y la devoción popular, María ha seguido mostrando a Jesús en el corazón de Córdoba”. Una obra imprescindible para los amantes del patrimonio, los estudiosos del arte sacro y para todos aquellos que deseen conocer, comprender y valorar una de las expresiones más hondas de la identidad cordobesa.
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- La Semana Santa de Córdoba mira cada vez más al horario de tarde
- El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
- Un niño herido tras el vuelco de un coche en un accidente en la avenida de Libia
- Trenes cancelados, sin conexión con Málaga ni Jaén y con limitaciones de velocidad: Córdoba, lejos de la normalidad ferroviaria
- Los embalses cordobeses son 10 años más ‘jóvenes’ que los españoles
- Córdoba CF-Andorra, en directo | Los visitantes amenazan con el cuarto al contraataque