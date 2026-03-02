Lucena acogerá el debut con picadores del novillero cordobés Manuel Quintana y contempla entrada gratuita para menores

El coso Los Donceles de Lucena acogerá el sábado 7 de marzo, a partir de las 17.30 horas, una novillada con picadores incluida en el séptimo ciclo de novilladas impulsado por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Andalucía, con el apoyo de la Diputación de Córdoba y la colaboración del Ayuntamiento de Lucena.

El cartel lo integran los novilleros Pedro Luis, Iván Rejas y el cordobés Manuel Quintana, para quien el festejo supondrá su debut con picadores. Se lidiarán seis novillos de la ganadería Osborne.

La presentación del evento se ha celebrado este lunes en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. En el acto, el delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad, Andrés Lorite, subrayó la “apuesta de las instituciones públicas andaluzas” por iniciativas vinculadas al mundo del toro, la promoción de nuevos valores de la tauromaquia en Andalucía y el impulso del toreo base.

Presentación de la novillada, que tendrá lugar en Lucena el 7 de marzo. / CÓRDOBA

Lorite destacó también la presencia cordobesa en el circuito a través de Manuel Quintana, del que señaló que llega “con ganas de ganar este circuito” y al que situó como uno de los nombres a seguir en el ciclo, cuyo cierre tendrá lugar en la plaza de La Malagueta (Málaga).

Además, el delegado provincial valoró la participación de la institución en el circuito junto al resto de diputaciones andaluzas y la colaboración con la Fundación Toro de Lidia, enfocada —según remarcó— en la promoción de la tauromaquia como patrimonio cultural. En esa línea, se contempla que en todos los festejos del ciclo la entrada sea gratuita para los menores de 18 años, con el objetivo de acercar la tauromaquia a los más jóvenes.

Noticias relacionadas

Por su parte, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lucena, Francisco Aguilar, incidió en la defensa de la tauromaquia desde las instituciones públicas y agradeció el respaldo de la Diputación al festejo. Aguilar mencionó igualmente el convenio que ha permitido poner en marcha la escuela taurina local, que “este año ya está a pleno rendimiento”.