Antonio Ortega, Juanelo, El Turry y Nazaret Cala en la Semana Cultural Flamenca de Palma del Río.

Este martes 3 de marzo comienza en Palma del Río la 43ª Semana Cultural Flamenca que organiza cada año la Peña Flamenca ‘La Soleá’ que cumple 50 años. La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, en compañía de la concejala de Cultura, Mari Ángeles Zamora y del presidente de la peña Gregorio González, han presentado esta semana cultural llena de cante, toque y baile.

La alcaldesa ha firmado su compromiso con el flamenco en la localidad con dos convenios, uno con la delegación de Cultura y otro con Turismo “que nos ayudan a fortalecer el flamenco” apoyando a “la gran cantidad de aficionados que hacen que el flamenco esté más vivo que nunca y que también se reúnen en esa tertulia flamenca”.

Gregorio González ha destacado que la programación “se ha hecho pensando en el 50 aniversario de la Peña Flamenca ‘La Soleá” y entregarán un Cordobán pequeñito a las empresas e instituciones que colaboran en esta semana cultural. Para Gregorio repetir artistas no tiene una connotación negativa, sino que también se observa la evolución de los cantaores. “Me gusta que si los jóvenes gustan, luego gusta también repartirlo, porque si un torero va a una plaza y torea bien, al año que viene vuelve a torear”. La conferencia que este año pronunciará Manuel Martín Martín, socio de honor de la peña se denomina ‘Glosa los 50 años de La Soleá’.

Programación

El martes 3 de marzo al cante estará Antonio Ortega y al toque el palmeño Manuel de Palma. El miércoles 4 visitará Palma del Río el cantaor extremeño Edu Hidalgo con el toque de Eduardo Rebollar. El jueves 5 los aficionados disfrutarán con Juanelo de Los Palacios al cante con el toque de Diego Reyes. La cantaora gaditana Nazaret Cala visitará por primera vez la ciudad con la guitarra de Manuel de Palma y que tendrá mucha enjundia de Cádiz. Todos estos recitales se podrán disfrutar a partir de las 9 y media de la noche en la Peña Flamenca ‘La Soleá’ situada en la calle Rioseco con entrada gratuita.

El sábado 7 de marzo, el teatro Coliseo albergará el acto de reconocimiento a ‘La Soleá’ con la presentación de Manuel Martín Martín y los cantaores El Turry y Juan Ángel Cortés. Al toque estará Miguel Ángel Cortés y contarán con la bailaora Vero La India.

Para Gregorio “el cartel está equilibrado” porque “no es ni fiesta, fiesta, ni tristeza, tristeza”. La alcaldesa también anunció que se está trabajando desde Cultura “para organizar un festival flamenco probablemente para época estival” aprovechando el aniversario de ‘La Soleá’. En la Semana Cultural Flamenca también participa la Diputación de Córdoba y empresas colaboradoras.