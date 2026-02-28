‘Sin conexión’

En realidad, el título original Is This Thing On (que podría traducirse como ¿Está funcionando esto?) nos da una idea de por dónde puede ir la cosa. Un matrimonio que ya está casi liquidado, con dos hijos casi mellizos; ella, jugadora de voleibol que abandonó el deporte para dedicarse a la vida familiar; él, un ejecutivo de banca. Ambos, perdidos. En horas bajas. Sin saber por dónde tirar. De pronto, una noche, después de una velada que termina con la pareja yendo cada uno por su lado un tanto colocados, él descubre algo que le va a salvar la vida desilusionada que vive, algo tan sencillo -y tan difícil- como ponerse delante de un micro ante una audiencia, en un garito neoyorkino, y contar algo que consiga enganchar la atención del público. Y, así, durante unos cuantos minutos algo ocurrirá que transformará la vida del personaje encarnado en Will Arnett, un actor que demuestra estar a la altura de su personaje en un papel distante del registro habitual que había trabajado hasta ahora.

Al otro lado de la pareja nos encontramos a Laura Dern, esa gran actriz capaz de transmitir todo tipo de emociones, aquí defendiendo el papel de abnegada madre, confundida esposa que sueña con volver al mundo que dejó atrás.

Noticias relacionadas

Así que, en ésta, la tercera película de su director (el actor Bradley Cooper, que además aparece en un papel secundario bastante curioso) después de Ha nacido una estrella (2018) y Maestro (2023), demuestra estar construyendo una filmografía de lo más interesante en torno al mundo del espectáculo (como salvación o condena). Ahora entremezcla dos temáticas como son el drama de des/amor o comedia romántica (como se quiera ver) con ese género que aborda el monólogo en locales de copas, como hicieron algunos autores como Bob Fosse en Lenny (1974) o Judd Apatow en Hazme reír (2009) … y tantos otros, como Woody Allen. En este caso, el filme está construido con sensibilidad e inteligencia, un guion bien escrito por el director junto al actor protagonista y Mark Chappell, repleto de detalles, y cierto estilo indie.