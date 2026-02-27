Sanguijuelas del Guadiana lidera el cartel del Mula Rock en Doña Mencía

Doña Mencía volverá a vibrar al ritmo del mejor rock el próximo 21 de marzo de 2026 con la celebración del festival Mula Rock, una cita musical que tendrá lugar en el emblemático auditorio de la Iglesia Vieja de la localidad.

El evento está organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Doña Mencía junto a la empresa Aventúrate Eventos, apostando por la dinamización cultural y el ocio juvenil en el municipio.

Cartel

El cartel estará encabezado por el grupo revelación Sanguijuelas del Guadiana, una banda que está irrumpiendo con fuerza en la escena rock nacional gracias a su potente directo y a un estilo fresco que fusiona energía, actitud y letras que conectan con el público joven.

Cartel del Mula Rock en Doña Mencía. / CÓRDOBA

Además, el festival contará con la actuación de Deltó, tributo a Extremoduro; Puta Vida, tributo a Super Submarina; y Elfos del Rocío, completando así una programación variada que hará las delicias de los amantes del rock en todas sus vertientes.

La noche continuará con una sesión DJ a cargo de Yuanyo y Delga, que pondrán el broche final a una jornada que promete intensidad, buen ambiente y muchas horas de música en directo.

Mula Rock nace con la vocación de consolidarse como un referente musical en la comarca, ofreciendo un espacio de encuentro para amantes del rock y fomentando la cultura musical en un entorno único como es el auditorio de la Iglesia Vieja, uno de los espacios escénicos más singulares de Doña Mencía.

Desde la organización se anima a vecinos y visitantes a sumarse a esta jornada que promete buena música, ambiente festivo y una noche inolvidable para todos los asistentes.