Ópera, humor y música en directo, protagonistas de la programación de marzo en los Teatros de Córdoba

La ópera Macbeth protagoniza la agenda cultural del mes de marzo en el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE). La música en directo y las obras de teatro se suceden durante el mes con títulos como La Barraca basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez, El día del Watusi de Francisco Casavella, Inés de Ulloa de Sergio Rubio y la cantante y performer Rocío Guzmán.

El Ciclo Mujer, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vertebra la programación de este mes con tres títulos con grandes historias de mujeres como protagonistas. Inés de Ulloa, obra escrita por Sergio Rubio, a partir de las obras de Zorrilla y Claramonte, inaugura este ciclo el 19 de marzo en el Teatro Góngora. Inés da la voz a la mujer por encima del mito de Don Juan, para contar su verdad ante un público de todas las edades, ya que contará con una función para centros de educación secundaria ese mismo día a las 11.00 horas.

Enmarcada en dicho ciclo, la cantante y performer, Rocío Guzmán, fusiona la tradición flamenca y la electrónica contemporánea en su nuevo proyecto discográfico ETC, cante VOL.1, que presentará el 20 de marzo en el Teatro Góngora. Por último, el 21 de marzo Las hermanas de Manolete, dirigida por Alicia Montesquiu, pondrá sobre el escenario una historia de ficción en torno a los personajes reales que rodearon la muerte del torero Manolete en 1947.

En el Gran Teatro de Córdoba se representará Macbeth, la ópera está coproducida por el Gran Teatro de Córdoba y el Teatro Villamarta (Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez, Fundación Pública Local (FUNDARTE)). El excelente reparto está conformado por Javier Franco (Macbeth), Carmen Solís (Lady Macbeth), Alejandro López (Banquo), Santiago Vidal (Macduff), Rafael Díaz (Malcom), Lucía Tavira (Dama de Lady Macbeth) y Gregorio García (médico/siervo de Macbeth).

Plato estrella de la programación

Macbeth, que se representará el 13 y 15 de marzo, es una coproducción representada en dos únicas funciones, por lo tanto, supone una oportunidad única para vivir este texto basado en la obra homónima de William Shakespeare, con libreto de Francesco María Piave con material adicional de Andrea Maffei. La dirección musical corre a cargo del maestro Salvador Vázquez y la dirección de escena está dirigida por José Luis Castro y la directora de reposición escénica, tras el fallecimiento del director, es Carmen Guerra.

La Barraca, basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez, pasará por el Gran Teatro el 20 de marzo. Dirigida por Magüi Mira y adaptada por Marta Torres esta obra aborda temas como la lucha entre razón y violencia, el arraigo a la tierra y las tensiones sociales en una comunidad. Esta historia está interpretada por Daniel Albaladejo, Antonio Hortelano, Jorge Mayor, Antonio Sansano, Patricia Ross, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riba.

Este centenario teatro también acogerá El día del Watusi, una adaptación de la novela de Francisco Casavella, firmada por Iván Morales. El día del Watusi es el retrato alucinado, rítmico y místico de la Transición Española; y estará interpretado por Guillem Balart, David Climent, Raquel Ferri, Anna Alarcón, Vanessa Segura y Artur Busquets. Esta obra se incluye en las funciones accesibles del IMAE para personas con discapacidad auditiva y/o visual; y tendrá lugar el 27 de marzo, en conmemoración del Día Mundial del Teatro.

Humor en el Góngora

Para concluir la programación del mes de marzo, el día 28 en el Teatro Góngora el público podrá disfrutar de Función principal…¡Yo creo que salimos!, el espectáculo teatral de El Palermasso, la webserie de humor cofrade creada por Antonio Garrido y Ángel Garrido en 2016. Ante el público, Antonio Garrido, Juanma Lara, José Luis Penella Blis y Isidro Pillín dan vida a cuatro hombres de barrio, auténticos perdedores en todos los aspectos de la vida adulta, que han alcanzado su primera gran ilusión y única meta en la vida: ser miembros de la Junta de Gobierno de una hermandad de Semana Santa.

Butaca Familiar

El público infantil podrá conocer a Pinocha, un precioso títere esculpido por Valentina en un tronco de madera. Pinocha cobra vida y descubre un nuevo mundo, donde la luna le llama tanto la atención que emprenderá una maravillosa aventura llena de trampas y dificultades que superar hasta llegar a su destino.

Esta producción de La Ratonera Teatro y Dubbi Kids, cuenta sobre el escenario con cuatro intérpretes que dan vida a quince personajes, con una cuidada escenografía e iluminación, títeres artesanales, proyecciones de vídeo y canciones originales cantadas en directo, creadas para el show por el grupo de música infantil Dubbi Kids.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en teatrocordoba.es, en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app del IMAE, disponible para IOS y Android.