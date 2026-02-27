Fallece Manuel Ruiz Luque, Hijo Predilecto de Montilla y Medalla de Andalucía, a los 91 años de edad

El mundo de la cultura está de luto. El bibliófilo Manuel Ruiz Luque, Hijo Predilecto de Montilla y Medalla de Andalucía, ha fallecido esta tarde a los 91 años de edad, tras una intensa y prolífica vida dedicada a retratar la vida de su ciudad y a recuperar su historia de la mano de un fondo bibliográfico y documental que ha trascendido fronteras.

Nacido en Montilla el 23 de enero de 1935, Manuel Ruiz Luque estudió Fotografía por correspondencia, profesión a la que se dedicó durante toda su vida en los tres estudios con los que llegó a contar simultáneamente: dos en Montilla –en la barriada de las Casas Nuevas y en la Plazuela de la Inmaculada, que reemplazó al establecimiento original de la calle Escuelas– y otro en la vecina localidad de Aguilar de la Frontera.

Casado con María Gutiérrez, Manuel Ruiz Luque, conocido popularmente como Ruquel, fue padre de cinco hijos: Paco, María del Mar, Esther, Beatriz y Daniel. Su extraordinaria pasión por los libros le valió, en 2001, la Medalla de Andalucía concedida por el Gobierno autonómico como reconocimiento a la biblioteca que llegó a reunir, formada por más de 30.000 volúmenes de una excepcional calidad y rareza.

Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque

El 3 de abril de 2002, el Ayuntamiento de Montilla acordó la creación de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, de cuyo patronato ha sido presidente de honor hasta hoy. Ubicada en la planta alta de la Casa de las Aguas, la colección contiene una valiosa sección de manuscritos que cuenta con piezas esenciales para conocer la historia civil y religiosa de muchas ciudades andaluzas.

Además, la biblioteca que durante más de medio siglo logró reunir el editor y bibliófilo montillano también conserva un completo archivo de material efímero: hojas volantes, octavillas, bandos, anuncios o panfletos de diferentes épocas.

Impulsor de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla y de los Premios Marquesado de Priego, Manuel Ruiz Luque fue investido en 1995 académico correspondiente en Montilla de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y, además, perteneció a la Sociedad Española de Historia del Libro. En 2001 fue nombrado Exlibrista de Honor por la Asociación Andaluza de Exlibristas.

Numerosos reconocimientos

En 2004, el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) le otorgó el Premio Santo Tomás de Aquino y, dos años más tarde, la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra lo nombró Colegial de Honor. En 2016, la Imperial Orden Hispánica de Carlos V, una institución que tiene sus orígenes en la Sociedad Heráldica Española, lo invistió caballero durante el transcurso de un acto que se desarrolló en el castillo de El Gran Capitán.

A su vez, el 9 de mayo de 2023, recibió el título de Hijo Predilecto de Montilla durante el transcurso de un multitudinario acto que tuvo lugar en la Casa de las Aguas y que contó con la adhesión de decenas de colectivos, hermandades, instituciones y ciudadanos a título particular.

Noticias relacionadas

Hace ahora cuatro años, el Ayuntamiento de Montilla le dedicó la exposición bibliográfica La obra de Manuel Ruiz Luque: ediciones, exposiciones y facsímiles, que fue inaugurada con una conferencia a cargo de José Luis Casas Sánchez y José Antonio Cerezo Aranda, miembros del Patronato de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, que incidieron en la ingente labor editorial desarrollada por su titular, de la mano del sello Bibliofilia Montillana.