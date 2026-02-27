Cabra desvela el avance de su festival 'Donde más brillan las estrellas 2026' con Pablo López y Miguel Ríos

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha presentado este viernes, junto a la delegada municipal del Auditorio, M. Sierra Sabariego, el avance de la programación del festival Donde más brillan las estrellas 2026, una de las principales citas culturales del verano andaluz, que volverá a celebrarse en el Auditorio Municipal Alcalde Juan Muñoz.

Durante la comparecencia se han dado a conocer las primeras confirmaciones artísticas de una edición que reunirá nuevamente a figuras destacadas del panorama musical y escénico nacional. En concreto, el ciclo contará con las actuaciones de Pablo López (6 de junio), Miguel Ríos (4 de julio), Paz Padilla (25 de julio), las mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz (1 de agosto) y Pastora Soler (29 de agosto). Un cartel que, en palabras del alcalde, “combina música, humor y tradición, reforzando el carácter plural y abierto del festival”.

Priego ha señalado que se trata solo de un adelanto, ya que “aún quedan artistas por confirmar y fechas por cerrar”, avanzando que la programación “seguirá creciendo en las próximas semanas”.

Presentación de la edición de este año del festival. / José Moreno

El regidor ha destacado asimismo la proyección que este evento supone para la ciudad de Cabra, asegurando que “este cartel consolida a Cabra como referente del ocio, la música y el turismo en el verano del centro de Andalucía”. En este sentido, ha subrayado la apuesta municipal por la excelencia cultural para situar a la localidad “en el mapa de los principales festivales musicales del país”.

En relación con las infraestructuras, Priego ha recordado que el Ayuntamiento ha incluido en la próxima convocatoria de los fondos EDIL, dentro del Plan de Actuación Integrado Cabra Crece Contigo, un proyecto valorado en 2,5 millones de euros para la ampliación y reforma del auditorio municipal. Esta actuación permitirá acoger espectáculos de mayor formato y reforzar el papel de Cabra como uno de los escenarios culturales más relevantes de Andalucía.

Por último, el alcalde ha agradecido el trabajo organizativo desarrollado por la delegación municipal del Auditorio, en colaboración con la empresa Eternidad Eventos, destacando que su labor “eleva año tras año el nivel del festival y garantiza una programación de calidad, con impacto cultural, turístico y económico para la ciudad”.