Un festín cultural y marcha hípica por el 28F para un finde muy musical y con citas para ‘foodies’ en Córdoba

Fin de semana muy primaveral –por las temperaturas- y festivo –por el Día de Andalucía- en Córdoba. A la propuesta cultural por el 28F programada por la Junta de Andalucía en la provincia, se suman citas musicales, teatro aficionado y tres propuestas gastronómicas: los caracoles en la capital, la fiesta de la matanza en Villanueva de Córdoba y el 'Good Burger Fest' en Lucena. Estos son los eventos destacados de la agenda de ocio y cultura del 27 de febrero al 1 de marzo.

Citas con la cultura por el 28F

La Consejería de Cultura y Deporte, impulsa una programación especial para el Día de Andalucía que combina literatura, música, patrimonio y artes escénicas en algunos de los espacios más emblemáticos del territorio. Entre las actividades destacadas está la reapertura de las visitas guiadas del castillo de Belalcázar, un taller de cocina andalusí en el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, y un taller de danza contemporánea en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A).

Además, como todos los años, el Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra se suma a la celebración del Día de Andalucía con un espectáculo denominado "Andalucía, de Falla a Lorca", a cargo de la soprano Lucía Tavira a la voz y de Alfonso Linares a la guitarra. Será el sábado 28, a las 12.00 horas.

Vuelven las visitas guiadas al castillo de Belalcázar / RAFA SÁNCHEZ

Fiesta de la matanza

Villanueva de Córdoba celebra la 21ª edición de la Fiesta de la Matanza y de la Artesanía Popular el sábado 28 de febrero. La jornada comenzará con una ruta por la dehesa y a las 11.30 horas será el acto central con el despiece explicado de un cerdo 100% ibérico de bellota "en el contexto de las matanzas tradicionales, con el encendido de la candela y la realización del aliño y del embutido de las carnes por las mujeres".

Habrá puestos de venta de productos alimentarios y demostraciones artesanales y al mediodía varios establecimientos locales ofrecerán degustaciones de platos típicos de la matanza, como molondrosco y parrilladas de ibéricos, a precios populares.

‘Good Burger Fest’ en Lucena

El municipio cordobés de Lucena repite como punto neurálgico para amantes de las hamburguesas con una nueva edición, y ya son cuatro, del Good Burger Fest, coincidiendo con el festivo autonómico por el Día de Andalucía. El festival se instalará durante cuatro jornadas, del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Caseta Municipal de la localidad cordobesa, cedida por el Ayuntamiento de Lucena para la ocasión.

En la cita de este año participan los siguientes locales: Barbas, Fonxo´s, Kalma Chicha, King Kong Burger y Lou Burger Street Food. Todas ellas han preparado recetas exclusivas para este evento culinario. Y como complemento, un puesto para comprar patatas fritas o nachos. Además, el postre lo pondrá Alex de Luna Cheesecake, con sabores tan de moda como el lotus, pistacho, kínder o Kit Kat.

Concierto de Laura Gallego por el 28F

De otro lado, Lucena celebra este sábado el Día de Andalucía con un concierto de Laura Gallego, ganadora de la segunda edición del programa ‘Se llama copla’, a las 13.00 horas en la Plaza Nueva.

Marcha Hípica: Córdoba a caballo

La tradición ecuestre tiene una cita este sábado 28 de febrero con las calles de Córdoba en la 18ª Marcha Hípica a Caballo. Este evento reúne a jinetes de toda la región para recorrer la ciudad a caballo, combinando deporte, cultura y patrimonio en un solo día.

El recorrido empieza a las 12.00 horas desde Huertas Caballerizas, con acceso por la Puerta de la Ribera. Los jinetes recorrerán avenidas principales como la Avda. del Corregidor y la Avda. del Flamenco, pasarán por la Plaza de Toros y zonas emblemáticas como Medina Azahara y la República Argentina. La ruta continúa por el Paseo de la Victoria, Plaza de Colón, Avda. de las Ollerías, Ronda del Marrubial, Avda. de Barcelona y el Campo Madre de Dios, finalizando en la zona inicial a las 14.30 horas.

Víctor Castro

Ciclo de música antigua

Concluye el 28º Ciclo de Música Antigua, bajo el título La Armonía de la Razón: Ecos de Averroes en Córdoba, que propone un viaje sonoro por el Al-Ándalus del siglo XII y el diálogo entre culturas. Este viernes, Mystica Femina, con el dúo de Jota Martínez y Carmen Botella. Y el sábado, Aquel Trovar. En la Iglesia de Santa Victoria, a las 19.30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Conciertos de invierno

La Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba continúa con la programación de su Ciclo de Conciertos de Invierno, cercando grandes obras de autores como Vivaldi o Pergolesi a todos los barrios. El viernes, a las 20.30 horas, en la Parroquia de San Pablo II. Y el sábado, a las 20.15 horas, en la Parroquia de Jesús Divino. Con entrada gratuita hasta completar aforo.

José Insaciable y Rubén Pozo en el Ambigú

Doble cita musical en el Ambigú de la Axerquía para este fin de semana. El viernes 27, José Insaciable, un veterano del género con más de treinta años de carrera, conocido por su estilo propio que fusiona rockabilly, country y blues. Actualmente, el artista se encuentra inmerso en la gira de presentación de su último trabajo, ‘El poder del vudú’, ofreciendo un repertorio que combina temas propios con grandes clásicos. Completan el cartel de viernes Gladys Rocking y Los Baang, una banda cordobesa cuyo estilo trasciende el rock and roll tradicional al integrar influencias de rockabilly, Rhythm & Blues y Country.

Cartel del concierto de este viernes en el Ambigú. / CÓRDOBA

Y el sábado, Rubén del Pozo y los Chicos de la Curva. El veterano contador de historias curtido en el rock más auténtico, regresa a los escenarios con una ambiciosa gira de más de 25 conciertos por toda España. Tras la excelente acogida de su single ‘Estamos como queremos’, el artista vuelve a la carretera para presentar su nuevo álbum, ‘50town’.

Teatro Aficionado en Avanti

El Teatro Avanti continúa siendo el escenario de la 19ª Muestra Qurtuba de Teatro Aficionado, organizada por la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Córdoba (Fegtato). El mes se cerrará con dos clásicos del teatro: Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina, el viernes 27 de febrero, interpretado por Loyola Teatro bajo la dirección de Carmen Rey Torreras, y Petición de mano, adaptación sobre la obra de Antón Chéjov, el sábado 28 de febrero, a cargo de Eärendil Teatro, dirigida por José Manuel Reyes.

Chicos, gordos y picantones

La capital disfruta de la temporada de caracoles, inaugurada el 20 de febrero, con los 35 puestos distribuidos por la capital y sus cada vez más originales recetas. El horario de apertura para el fin de semana es de 11.30 a 23.30 horas.

Puestos de caracoles. / CÓRDOBA

Humor y música en el Teatro El Brillante

El Teatro El Brillante presenta una doble propuesta para este fin de semana festivo. El viernes, programación familiar con las Guerreras K-Pop. Y el sábado, humor con el show de Miguel Miguel, ‘Acojonado’.

Matinales flamencas

El cantaor Álvaro Párraga es el protagonista del ciclo Matinales Flamencas este domingo 1 de marzo, en el Centro de Flamenco Fosforito. A las 12.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.