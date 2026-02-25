Salen a la venta las entradas para el concierto de Medina Azahara en Pozoblanco

Las entradas para el concierto de Medina Azahara en Pozoblanco salen este miércoles a la venta. La mítica banda cordobesa actuará el próximo 8 de mayo en el Teatro El Silo, en una cita enmarcada dentro de su gira de despedida en la que promete reunir a seguidores de varias generaciones.

El grupo ofrecerá un espectáculo en el que no faltarán sus grandes clásicos, así como una selección de sus trabajos más recientes, en una noche que se prevé inolvidable para el público pozoalbense y de toda la provincia.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Medina Azahara se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock andaluz en España. A lo largo de su carrera, la banda ha firmado himnos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, combinando rock, raíces andaluzas y letras cargadas de sentimiento.

Las localidades se pueden adquirir desde este miércoles a través de la plataforma online tickentradas.com, así como de manera presencial en la taquilla del Teatro El Silo a partir de las 12.00 horas.