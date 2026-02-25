Cultura
Salen a la venta las entradas para el concierto de Medina Azahara en Pozoblanco
Las localidades de pueden adquirir por la vía online o en las taquillas del Teatro El Silo
Las entradas para el concierto de Medina Azahara en Pozoblanco salen este miércoles a la venta. La mítica banda cordobesa actuará el próximo 8 de mayo en el Teatro El Silo, en una cita enmarcada dentro de su gira de despedida en la que promete reunir a seguidores de varias generaciones.
El grupo ofrecerá un espectáculo en el que no faltarán sus grandes clásicos, así como una selección de sus trabajos más recientes, en una noche que se prevé inolvidable para el público pozoalbense y de toda la provincia.
Con más de cuatro décadas de trayectoria, Medina Azahara se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock andaluz en España. A lo largo de su carrera, la banda ha firmado himnos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, combinando rock, raíces andaluzas y letras cargadas de sentimiento.
Las localidades se pueden adquirir desde este miércoles a través de la plataforma online tickentradas.com, así como de manera presencial en la taquilla del Teatro El Silo a partir de las 12.00 horas.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- La Aemet advierte de un nuevo cambio en el tiempo en Córdoba provocado por el anticiclón
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017
- El otro puente romano de Córdoba: la historia desconocida de la pasarela sobre el arroyo Pedroches
- Un triángulo de ocio familiar 100% accesible en Córdoba: el centro de educación ambiental se une al Zoo y al Botánico
- El diputado de Vox por Córdoba defiende que 'la lengua' de los andaluces es el español y cree que Montero debería 'ir al logopeda
- Los aceites de Córdoba triunfan en Expoliva: Baena y Carcabuey logran los primeros premios entre los mejores AOVE del mundo