La cátedra de relaciones hispano marroquíes de la UCO comienza su andadura con la presentación de 'Matria'

La Cátedra Fátima Al Fihri de relaciones hispano marroquíes de la Universidad de Córdoba ha comenzado su andadura con un acto que ha unido a voces poéticas de mujeres de ambos países y en el que se ha presentado Matria, una colección de poesía femenina contemporánea española y marroquí, en un evento que ha reunido en la sala Mudéjar del Rectorado a un nutrido grupo de autoridades.

Lo que nació en 2024 con la publicación de 12 cuadernos de poesía distribuidos en los barcos de la fundación Baleària que unen ambos países, ha cristalizado en un volumen que recoge la presencia de 16 poetas españolas y marroquíes y 14 artistas, igualmente de estas nacionalidades, que han cedido sus obras pictóricas para esta edición.

La obra, coordinada por el poeta José Sarria, editada por la Fundación Balearia y la Asociación de Amistad Andaluza Marroquí (Foro Ibn Rushd), y cuyos poemas han sido traducidos por la profesora de la universidad de Marrakech Salma Moutaouakkil, recopila ahora una antología que no sólo reúne versos, sino que también construye un espacio de intercambio y reconocimiento de la pluralidad del arte creado por mujeres de ambas orillas, según explica la UCO en una nota de prensa.

Cuatro de las poetas antalogadas en la obra, Touria Majdouline, Juana Castro, Yolanda Castaño y María Rosal, han participado en el acto de presentación leyendo algunos de sus poemas. Además, han acompañado la lectura los poetas cordobeses Pablo García Casado, Manuel Gahete, Marisa Calero, Antonio L. Ginés y Rafi Hames.

El evento ha estado presidido por la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi, el ministro Plenipotenciario de la Embajada de Marruecos, Adil El Alami, la directora de la Cátedra Fátima Al Fihri, María Rosal, el presidente de la fundación Baleària, Ricard Pérez, y el presidente Asociación de Amistad Andaluza Marroquí (Foro Ibn Rushd), José Sarría.

Construir puentes entre ambas culturas

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la institución ha agradecido a la directora de la Cátedra “su liderazgo y capacidad para emprender este proyecto”, y ha calificado la antología presentada como “un ejemplo de colaboración público privada” y un proyecto realizado con el objetivo firme de construir puentes entre ambas culturas.

En esta misma línea se ha pronunciado Adil El Alami, que ha mostrado su “pleno respaldo” a la Cátedra y ha subrayado que la antología “ofrece un espacio de creación para creadoras de ambas orillas y un diálogo cultural a través de la poesía, que es un lenguaje universal y uno de los puentes más sólidos para unir culturas”.

Por su parte, María Rosal ha recordado que el volumen presentado durante esta tarde reúne los valores simbólicos y culturales de la Cátedra, una iniciativa creada hace unos meses con el objetivo de “profundizar en el mutuo conocimiento de la cultura de ambos países y destacar aportaciones de mujeres en el ámbito de la cultura y la educación”.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Amistad Andaluza Marroquí ha destacado que Matria “no es una simple antología, sino una casa de acogida, la de las mujeres que forjan la Historia y la de una identidad que no se rige por fronteras, sino por las voces de sus poetas”.

Por último, el presidente fundación Baleària ha subrayado que el nuevo volumen presentado “refleja a la perfección uno de nuestros lemas: el espíritu del mar, un mar que a lo largo de la historia ha transportado cultura y pensamiento”.

Diálogo cultural entre ambos países

La Cátedra de relaciones hispano marroquí Fátima Al Fihri, que inaugura su programación de actividades con la presentación de esta antología, fue creada como una iniciativa de desarrollo y proyección sociocultural el pasado mes de julio mediante un convenio firmado entre la Embajada de Marruecos en España y la Universidad de Córdoba, con el objetivo principal de promover el diálogo cultural y académico entre ambos países, el conocimiento mutuo y el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia

Su nombre rinde homenaje a una de las figuras femeninas más destacadas internacionalmente en relación con el mundo de la cultura y la educación. Fátima Al Fihri (s. IX) fue la fundadora de la madraza de Fez, que sería el germen de la considerada universidad más antigua del mundo: la universidad Al-Qarawiyyin de Fez.