Montilla

Rafael Rodríguez protagoniza el proyecto ‘A pie de calle’ con su obra ‘Figuras’

Podrá contemplarse hasta el 16 de marzo en el establecimiento Nude

Rafael Rodríguez en una imagen de archivo.

Juan Pablo Bellido

Montilla

El artista montillano Rafael Rodríguez Portero protagoniza este mes el proyecto cultural A pie de calle con la exposición de su obra Figuras, que puede contemplarse hasta el próximo 16 de marzo en el escaparate del establecimiento Nude, situado en la calle Puerta de Aguilar, en pleno centro de Montilla.

Esta iniciativa, impulsada por Manuel Portero Laguna, tiene como objetivo acercar el arte a la ciudadanía mediante exposiciones accesibles ubicadas en espacios cotidianos. De este modo, la propuesta busca facilitar el encuentro entre la creación artística y el público en entornos que forman parte de la vida diaria, permitiendo que cualquier persona pueda detenerse y observar la obra sin necesidad de acceder a una sala expositiva convencional.

En esta ocasión, el protagonismo recae en la obra Figuras, una técnica mixta sobre lienzo firmada por Rafael Rodríguez Portero, que ha desarrollado una intensa y reconocida trayectoria marcada por su dedicación a distintas disciplinas artísticas. Pintor, escultor, ceramista y profesor, ha impartido clase en la Escuela de Artes y Oficios «Mateo Inurria».

