Fundación Kutxabank convoca una nueva edición del concurso de pintura rápida 'Córdoba y sus patios 2026'

La Fundación Kutxabank ha lanzado una nueva edición del concurso de pintura rápida Córdoba y sus patios 2026, una iniciativa que refuerza su compromiso con la promoción de la cultura andaluza y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico y artístico de la ciudad.

El certamen invita a creadores, tanto aficionados como profesionales de cualquier punto de España, a capturar la esencia de los emblemáticos patios cordobeses en una jornada de creación en vivo que tendrá lugar el próximo 21 de marzo.

Más de 240 artistas en ediciones anteriores

A lo largo de sus distintas convocatorias, el concurso ha contado con la participación de más de 240 artistas, consolidándose como una cita cultural que combina arte contemporáneo y tradición. El certamen busca además convertirse en una oportunidad de desarrollo profesional, premiando el talento e incentivando la trayectoria de pintores emergentes y consagrados, explica la Fundación Kutxabank en una nota de prensa.

Cartel del concurso. / CÓRDOBA

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 19 de marzo, y la convocatoria está abierta a cualquier persona interesada, independientemente de su trayectoria previa, conforme a las bases técnicas del concurso.

Premios y exposición

El concurso contempla una dotación económica de 3.000 euros para el primer premio, 2.000 euros para el segundo y 1.000 euros para el tercero.

La entrega de premios se celebrará el 27 de marzo en el Palacio de Viana, donde además se inaugurará una exposición con las obras seleccionadas que podrá visitarse durante dos semanas.

Arte en la calle

Durante la jornada del 21 de marzo, los participantes deberán realizar sus obras entre las 9:00 y las 17:00 horas en el lugar indicado en su formulario de inscripción. Se admitirán todas las técnicas pictóricas y corrientes estéticas, quedando excluidas las obras digitales.

Los artistas inscritos podrán acceder gratuitamente a la colección de patios del Palacio de Viana previa acreditación. Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en la web www.fundacionkutxabank.es, en el apartado Córdoba y sus patios 2026.

Con esta convocatoria, la Fundación Kutxabank reafirma su apuesta por la cultura como motor de dinamización social y económica, y por la proyección del patrimonio cordobés a través de la creación artística.