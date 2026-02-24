Cultura en Córdoba
Azahara Palomeque presenta su novela ‘Pueblo blanco azul’ este miércoles en Córdoba
La actividad tendrá lugar en la Biblioteca Grupo Cántico este miércoles 25 de febrero en compañía del profesor Pedro Ruiz Pérez
El Centro Andaluz de las Letras (CAL) invita a los cordobeses a una nueva sesión de Encuentros en el Centro con la escritora Azahara Palomeque a propósito de la publicación de su última novela Pueblo blanco azul (Editorial Cabaret Voltaire). En la actividad, prevista el 25 de febrero en la Biblioteca Pública Grupo Cántico a las 19.00 horas, intervendrá el profesor e investigador Pedro Ruiz Pérez. La entrada es libre hasta completar aforo.
La novela de Azahara Palomeque sitúa en el centro de su relato a una mujer que regresa a su lugar de origen, en un proceso de retorno íntimo y reflexivo que da lugar a una obra de gran fuerza literaria. Tras una estancia en el extranjero, Elaia vuelve al pueblo de su infancia con el propósito de escribir sobre la historia de su familia, un entramado vital atravesado por la guerra, la dictadura y las duras condiciones del campo andaluz. En ese recorrido, los silencios heredados se van desvelando para dar paso a una memoria viva que interpela no solo al pasado, sino también al presente. Pueblo blanco azul se presenta así como una novela en la que la oralidad y el lenguaje poético se entrelazan con un cuidado trabajo artesanal, construyendo un emotivo homenaje a las raíces, los afectos y a los horizontes de futuro que aún pueden ser imaginados.
Azahara Palomeque estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual. Posteriormente, se marchó a EEUU para cursar un máster y un doctorado. Tras publicar cuatro poemarios y libros de crónicas, se dio a conocer con el ensayo Vivir peor que nuestros padres y la novela Huracán de negras palomas. Es actualmente columnista de El País. En el campo del periodismo, ha desarrollado un estilo muy personal a caballo entre lo analítico y lo lírico.
Pedro Ruiz Pérez es catedrático e investigador español experto en el Siglo de Oro. Es cofundador del grupo de investigación interuniversitario Paso (Poesía andaluza del Siglo de Oro) y director del grupo de investigación PHEBO (Poesía Hispánica del Bajo Barroco). Cuenta con más de 150 artículos y publicaciones sobre el periodo áureo y es especialista en el Renacimiento andaluz. También es crítico literario, conferenciante y articulista. Toda la información está disponible en www.centroandaluzdelasletras.es.
