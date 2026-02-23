La licitación de Cosmopoética 2026 incluye por primera vez criterios "subjetivos" para seleccionar a autores

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes, por la vía de urgencia, la licitación del contrato para organizar Cosmopoética 2026, que saldrá por 294.000 euros. Según ha explicado el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, por primera vez, tras más de 20 años celebrándose la cita, se van a incluir “criterios subjetivos” a la hora de la selección de autores participantes por parte de los licitadores.

Según ha concretado Torrico, “si bien antes se puntuaban los artistas seleccionados por criterios objetivos, ahora se dará más libertad a los licitantes”, aunque luego vaya a existir un baremo con el que determinar qué empresa alcanza mayor puntuación.

La polémica de 2025

Los nuevos criterios se introducen tras una edición de Cosmopoética, la de 2025, que no estuvo exenta de polémica. El Ayuntamiento decidió no prorrogar el contrato con la adjudicataria, la sevillana Gestora de Nuevos Proyectos, a pesar de que dicha prórroga era posible según el contrato.

El escritor David Uclés, durante la clausura de Cosmopoética 2025. / Manuel Murillo

Se tomó la decisión tras las críticas de los grupos municipales de Hacemos Córdoba y de Vox, que denunciaban que la adjudicataria no había cumplido con lo prometido en la oferta que le hizo ganadora del contrato. En esa puntuación tuvo mucho que ver que se hablara de traer al festival a cuatro premios Nobel y a dos premios Princesa de Asturias, algo que no ocurrió.

La adjudicataria explicó en su día que lo puntuable era presentar el compromiso de dichos autores con estas distinciones a acudir, algo que sí se presentó, aunque luego la participación en sí no se diera.