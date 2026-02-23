La Filmoteca proyectará en Córdoba la serie ‘Anatomía de un instante’ sobre el 23-F

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en colaboración con Movistar Plus+, proyecta el próximo jueves 26 de febrero, a las 19:00 horas, en su sede de Córdoba, la serie íntegra Anatomía de un instante.

La sesión ofrecerá la integral de los cuatro capítulos de esta producción, con una duración total de 180 minutos. Dirigida por Alberto Rodríguez y Paco R. Baños, la serie es una producción original de Movistar Plus+ basada en el libro homónimo de Javier Cercas, publicado en 2009, y cuenta con un destacado reparto encabezado por Manolo Solo, Álvaro Morte y Eduard Fernández, junto a David Lorente, Óscar de la Fuente, Juanma Navas y Miki Esparbé.

Cuatro episodios

Anatomía de un instante parte de una imagen grabada en la memoria colectiva: el momento en que el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados, pistola en mano, el 23 de febrero de 1981. Mientras la mayoría de los parlamentarios se agachaban para ponerse a salvo, tres figuras permanecieron sentadas en sus escaños: el presidente del Gobierno Adolfo Suárez, el líder comunista Santiago Carrillo y el general Gutiérrez Mellado. A través de estos tres personajes, definidos por Cercas como “los héroes traidores”, la serie analiza uno de los episodios decisivos de la historia reciente de España: la Transición Democrática.

En cuatro episodios, la producción propone un ejercicio de memoria que combina rigor histórico y tensión dramática, explorando las contradicciones, tensiones y decisiones políticas que marcaron aquel periodo convulso en el que el país aspiraba a recuperar las libertades tras cuatro décadas de dictadura.

Alberto Rodríguez es uno de los cineastas más reconocidos del panorama español contemporáneo. Su película La isla mínima (2014) obtuvo diez Premios Goya de diecisiete nominaciones, incluido el galardón a mejor película. El director sevillano ha consolidado una filmografía sólida con títulos como Grupo 7 (2012), El hombre de las mil caras (2016) y Modelo 77 (2022), además de la serie La peste para Movistar Plus+.

Para Anatomía de un instante, Rodríguez ha contado en el guion con la colaboración de Rafael Cobos, su habitual cómplice creativo, y Fran Araújo. El reparto reúne a algunos de los intérpretes más destacados del cine español actual: Álvaro Morte encarna a Adolfo Suárez, Eduard Fernández da vida a Santiago Carrillo, Manolo Solo interpreta a Gutiérrez Mellado, David Lorente asume el papel de Antonio Tejero y Miki Esparbé encarna al rey Juan Carlos I.