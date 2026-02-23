Un festín de cultura por el 28F en Córdoba: cocina andalusí, concierto en Medina Azahara y reapertura del Castillo de Belalcázar

La Consejería de Cultura y Deporte, dirigida por Patricia del Pozo, impulsa en Córdoba y su provincia una programación especial para el Día de Andalucía que combina literatura, música, patrimonio y artes escénicas en algunos de los espacios más emblemáticos del territorio.

La Generación del 27 protagoniza las lecturas en la Biblioteca Provincial

La actividad Lecturas 27 llegará el jueves 26 a la Biblioteca Provincial de Córdoba, donde clubes de lectura pondrán voz a textos de figuras esenciales como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre y María Zambrano, entre otros autores de la Generación del 27.

La propuesta conecta la tradición literaria andaluza con la creación contemporánea, reforzando el papel de las bibliotecas como espacios vivos de participación cultural.

Música y patrimonio en Medina Azahara

El Conjunto Arqueológico de Medina Azahara será escenario de un concierto lírico en su auditorio, una cita que une la fuerza del patrimonio califal con la emoción de la música en directo en uno de los enclaves más simbólicos de la provincia.

Talleres, exposiciones y danza en los espacios culturales de Córdoba

El Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba ha programado un taller centrado en la cocina popular de al-Ándalus, acercando al público a la vida cotidiana andalusí a través de la gastronomía histórica.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes de Córdoba suma a la conmemoración la exposición Andalucía. Paisaje y Poesía y varios conciertos especiales, mientras que el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) acoge un taller de danza contemporánea, apostando por la creación actual.

El Castillo de Belalcázar reabre sus puertas con visitas gratuitas

Uno de los grandes atractivos de la programación es la reapertura de las visitas guiadas gratuitas al Castillo de Belalcázar el 28 de febrero. El monumento, que superó los 6.600 visitantes en 2025, retoma así su actividad con recorridos por el entorno, el Patio de Armas y la Torre del Homenaje, incluyendo el acceso al mirador.

Además, está prevista la incorporación de visitas nocturnas una vez se active la iluminación monumental, lo que ampliará la oferta cultural y turística en el norte de la provincia.

Con esta programación especial, Córdoba se posiciona como uno de los grandes escenarios del 28F en Andalucía, combinando patrimonio histórico, literatura y artes escénicas en una celebración pensada para todos los públicos.

