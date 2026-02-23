Clara Montes, Nativel Preciado y Elvira Dyangani, nuevas patronas de la Fundación Antonio Gala

La cantante y compositora Clara Montes, la periodista y escritora Nativel Preciado y la historiadora de arte Elvira Dyangani han sido nombradas nuevas patronas de la Fundación Gala.

Los nombramientos, según ha informado la fundación, han tenido lugar en el transcurso de la reunión del Patronato este lunes en su sede en Córdoba.

Clara Montes, cantante y compositora, cuenta con "una amplia trayectoria caracterizada por su especial sensibilidad para convertir la poesía en canción y por un estilo propio que mezcla tradición y mestizaje". Son emblemáticos sus trabajos basados en textos de Antonio Gala.

Nativel Preciado, periodista y escritora con una sólida trayectoria en prensa y radio, es reconocida por una obra narrativa que combina mirada crítica, pulso contemporáneo y sensibilidad social.

Durante su carrera ha desarrollado una producción literaria constante —novela, relato y ensayo— y ha recibido distintos reconocimientos, consolidándose como una voz singular dentro de la literatura española reciente.

Historiadora del arte y cordobesa con trayectoria internacional

Por su parte, Elvira Dyangani Ose, comisaria, historiadora del arte y cordobesa con trayectoria internacional, está especializada en prácticas contemporáneas y enfoques críticos. En 2021 fue nombrada directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona ( Macba), convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el museo, tras desarrollar su carrera en instituciones y proyectos de referencia en el ámbito del arte contemporáneo.