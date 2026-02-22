Tsode consolida el éxito internacional de su álbum 'Totum' con una Medalla de Plata en los Global Music Awards

El compositor y productor cordobés Jesús Valenzuela, conocido artísticamente como Tsode, continúa imparable en su trayectoria internacional este 2026, ya que, apenas unas semanas después de hacer historia al ganar en Los Ángeles (Estados Unidos) el premio al Mejor Álbum Instrumental en los World Entertainment Awards, con su disco Totum, el músico andaluz ha sumado tres nuevos hitos de prestigio en Estados Unidos y Europa.

En primer lugar, los Global Music Awards, certamen estadounidense que reconoce la excelencia en la música independiente, han otorgado a 'Totum' la Medalla de Plata en la categoría de Mejor Álbum Instrumental. Este galardón supone un ascenso respecto al bronce obtenido por el autor en la edición anterior con su disco Corduba: Mitos y Leyendas, consolidando así su evolución artística.

A este éxito se suma la entrada de Tsode en la exclusiva selección para ser nominado en los Apollo Global Music Awards, un reconocimiento que pone el foco en la excelencia compositiva a nivel mundial. Además, la proyección europea de su obra ha sido refrendada por los European International Music Awards (EIMA) de Londres (Reino Unido), donde el compositor cordobés ha logrado ser finalista en dos categorías clave, la de Mejor Compositor Multi-Género (Best Multi-Genre Composer) y Mejor Álbum Instrumental Multi-Género (Best Multi-Genre Instrumental Album).

Reconocimiento internacional

Ante todo ello y en declaraciones a Europa Press, Jesús Valenzuela ha afirmado que el reconocimiento internacional que está teniendo Totum lo está "viviendo con mucha gratitud y, sobre todo, con sorpresa. Es una obra muy personal, muy larga, que no sigue las reglas actuales del mercado y, precisamente por eso, emociona ver cómo fuera de España se está entendiendo y valorando sin prejuicios".

En cualquier caso y "más allá de los premios y nominaciones", para el compositor cordobés "lo importante" para él "es comprobar que la música conecta cuando se hace desde la honestidad, sin pensar en algoritmos ni en formatos. Totum nació como una necesidad artística y que esté encontrando su sitio a nivel internacional es, sinceramente, el mejor reconocimiento posible".

Totum, el décimo álbum de Tsode, sigue rompiendo moldes por su formato, ya que es una única pieza ininterrumpida de 65 minutos de duación que mezcla new age, electrónica y música cinematográfica, reivindicando "el concepto de álbum frente al consumo fragmentado actual", y "este reconocimiento en certámenes tan distintos confirma que existe un espacio para propuestas musicales profundas y extensas", según ha subrayado el compositor.

Con este palmarés al alza por Totum, Tsode afronta ahora un calendario decisivo. El artista se prepara para inscribir su obra en los Hollywood Independent Music Awards (HIMA) y se encuentra a la espera de los resultados de los Premios de la Academia de la Música de España, donde su candidatura ha sido aceptada en categorías de máximo nivel, como Compositor del Año, Productor del Año y Mejor Álbum Instrumental.

Además, Totum ya ha iniciado su camino hacia las inscripciones de los Grammy y Latin Grammy, donde el álbum aspira a representar la vanguardia de la música instrumental española en el panorama global.