Música
El grupo montillano Feed Soul Band presenta su nuevo tema junto a Chusta
Manu Ramírez y Félix Luque-Romero cuentan con la colaboración del solista de La Selva Sur.
El grupo montillano Feed Soul Band acaba de presentar Quiero beber, un nuevo tema grabado junto a Chusta, santo y seña de La Selva Sur, una banda originaria de Sevilla que se caracteriza por una mezcla ecléctica de ritmos en la que conviven el swing, el reggae o los ritmos balcánicos.
La canción, que se presenta como un funky muy bailable, concebido desde la espontaneidad y el disfrute colectivo, se enmarca en una etapa de especial actividad para Feed Soul Band que, el pasado 31 de octubre, presentaba su segundo trabajo discográfico, titulado Mi Kely. El nuevo trabajo discográfico fue producido por los propios integrantes de la banda, Manu Ramírez y Félix Luque-Romero.
