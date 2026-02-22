‘Arte con Corazón’ amplía su oferta con flamenco y baile en Montilla

La Casa del Pueblo de Montilla acogerá entre los meses de marzo y mayo una nueva edición del programa Arte con Corazón con talleres creativos y de baile impartidos por profesionales locales con el objetivo de fomentar la convivencia y la expresión artística. La iniciativa, impulsada por la Agrupación Socialista de Montilla, se viene desarrollando desde 2025 en colaboración con distintas artesanas y profesionales locales y, de nuevo, volverá a ofrecer un espacio abierto a la participación ciudadana en torno a diferentes disciplinas artísticas y formativas.

En esta ocasión, la programación primaveral ampliará su oferta con talleres de estampación botánica, cerámica, encuadernación artesanal y remedios naturales, consolidando así una propuesta que combina tradición, creatividad y aprendizaje. Estas actividades estarán dirigidas por profesionales con más de diez años de experiencia en sus respectivas especialidades.

Además, el programa incorporará como principal novedad la inclusión de una nueva disciplina centrada en el baile, con dos modalidades diferenciadas. Por un lado, se ofrecerán sesiones de flamenco y sevillanas y, por otro, clases de baile latino, abriendo de este modo la Casa del Pueblo a nuevas formas de actividad artística y física.

La coordinación de los talleres recaerá en profesionales con amplia experiencia. Carmen Gómez será la encargada del taller de estampación botánica, mientras que Carmen Pino asumirá la formación en cerámica. Por su parte, Marisa Rodas dirigirá el taller de encuadernación artesanal y Vanessa Naranjo estará al frente de las sesiones dedicadas a remedios naturales.

La vertiente más vinculada al baile contará con la participación de Lola Ruiz y José Bascón, responsables del baile latino, y de Patricia Baena, quien dirigirá las clases de flamenco y sevillanas. Todas las monitoras y monitores afrontan esta nueva etapa con entusiasmo, motivación y muchas ganas de comenzar.

Desde el PSOE de Montilla han destacado el papel que desempeña esta iniciativa en la dinamización social del espacio. Antonio Salamanca, secretario de Organización, ha señalado que con este tipo de actividades «los socialistas montillanos pretendemos poner en valor la Casa del Pueblo como lugar de encuentro y convivencia, recuperando sus orígenes como espacio donde los gremios profesionales se reunían para impulsar iniciativas y establecer sinergias entre personas de distintos oficios».

Los talleres se dieron a conocer durante una merienda que tuvo lugar en la Casa del Pueblo.