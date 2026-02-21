Timothée Chalamet, actor que encarnó magistralmente a Bob Dylan en A complete unknown (2024) y que muchos descubrieron en Call me by your name (2017), después de trabajar a las órdenes de los más reputados cineastas del momento, vuelve a demostrar con este personaje ser capaz de apoderarse de una película, aun estando acompañado de excelentes intérpretes (ahí está, magnífica, Gwyneth Paltrow; también, estupenda, Odessa A´zion… y el cineasta Abel Ferrara encarnando a un mafioso con perro, entre otros y otras intérpretes).

El papel protagónico que defiende no es otro que el de un auténtico buscavidas, alguien capaz de enredar a quien tenga a su alrededor por tal de llevar a cabo sus planes, a la vez que perfecciona hasta límites insospechados su virtuosismo cuando golpea la bola (Marty Supreme) ante un adversario si se pone a jugar al tenis de mesa. Joshua Safdie, el director que, junto a su hermano Ben, deslumbró con Diamantes en bruto en 2019, ahora en solitario consigue con esta trepidante y entretenida producción saber contar y representar la vida (porque está basada en un personaje real) y no vida (porque también hay mucho de fábula) de este campeón: Marty Mauser. Y tiene mérito, porque la película, como suele ser norma últimamente, no es corta: 149 minutos. Tan protagonista como el actor podría ser considerada la selección musical que incluye grandes éxitos de los ochenta, salpicando la banda sonora que firma Daniel Lopatin, elevando el tono y agilizando la acción.

Noticias relacionadas

No obstante, el montaje frenético y preciso de Ronald Bronstein no da respiro al espectador. Podríamos decir que algún eco tiene de aquellas ¡Jo, qué noche! (Martin Scorsese, 1985) y Atrápame si puedes (Steven Spielberg, 2002), dos grandes referentes. Con nueve nominaciones a Oscar, ya ha cosechado el Globo de Oro a la mejor interpretación para su protagonista, Chamalet, que tiene bastantes papeletas como para triunfar llevándose la famosa estatuilla, aunque no lo va a tener fácil con Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Wagner Moura (a quien ya podemos ver y escuchar -en v.o.s.e.- en El agente secreto) como competidores.