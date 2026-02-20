De Pata Negra a Raimundo', el viaje musical de Raimundo Amador con su nueva gira que llegará a Córdoba

El músico sevillano Raimundo Amador regresa a los escenarios con una gira muy especial que comienza el 8 de mayo en Niebla (Huelva) y que lleva por título 'De Pata Negra a Raimundo', un viaje musical en el que recorrerá toda su trayectoria, una carrera musical que celebra el 37 cumpleaños de su primer disco en directo, 'El directo', grabado en la sala Zeleste de Barcelona en 1989.

Raimundo Amador, que siendo un niño aprendió a tocar la guitarra de la mano de su padre, recorrerá cerca de una veintena de ciudades con una gira en la que conectará pasado y presente y donde recuperará la esencia de 'Pata Negra', grupo que formó junto a su hermano Rafael, reciéntemente fallecido, y que ha sido clave en la historia del flamenco fusión, pero también las canciones más representativas de su etapa en solitario.

Un repertorio lleno de clásicos

Un repertorio lleno de "clásicos, emoción y energía" reinterpretado desde la madurez y la experiencia de un artista como Raimundo Amador, que desde los 12 años ya tocaba la guitarra y que llegó a colaborar con Camarón de la Isla

'De Pata Negra a Raimundo' pretende ser "mucho más que un concierto" y Raimundo Amador plantea esta gira como un homenaje a su hermano, reciéntemente fallecido, y como "una celebración de la música sin etiquetas, donde el flamenco, el blues y el rock se mezclan con total naturalidad" y donde la guitarra, la voz y la improvisación vuelven a ocupar el centro del escenario en un directo "intenso, cercano y cargado de verdad".

Tras su última gira en 2023, Raimundo Amador ofrecerá a lo largo de este año 2026 un espectáculo "renovado", con una puesta en escena cuidada y un sonido potente y orgánico, que emocionará tanto a los seguidores de siempre como a quienes descubren ahora su música por primera vez.

La gira recorrerá teatros, auditorios y festivales, y se presenta como una oportunidad para revivir canciones que forman parte de la memoria colectiva y comprobar que siguen sonando tan actuales y necesarias como siempre.

Ciudades de la gira

Tras Niebla, el 8 de mayo, Raimundo Amador recalará en Madrid (13 de mayo), Valladolid (28 de mayo), Elche (3 de julio), Almuñécar (11 de julio), Toledo (5 de septiembre), Bilbao (8 de octubre), Albacete (9 de octubre) y Salamanca, (24 de octubre).

Asimismo, está confirmado que esta gira llegará a Almería, Valencia, Logroño, Málaga, Barcelona, Roquetas de Mar, Sanlúcar de Barrameda, Alicante, así como en los festivales de Elche, Murcia y Córdoba.