Música y Europa
La Orquesta de Córdoba recorre los paisajes sonoros del norte de Europa con Bartók, Sibelius y Rautavaara
Sylvain Gasançon dirige a la Orquesta de Córdoba en un viaje musical por Finlandia, Hungría y Europa central con la violista Isabel Villanueva
La Orquesta de Córdoba ofrecerá el próximo jueves 26 de febrero en el Gran Teatro un viaje sonoro por la identidad musical del norte y centro de Europa, bajo la batuta invitada de Sylvain Gasaçon, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y junto a la viola de Isabel Villanueva. La actuación explorará desde la introspección nórdica hasta la síntesis folclórica centroeuropea, conectando obras emblemáticas de compositores del siglo XX y XIX.
Obras y programa
El concierto se inicia con Adagio celeste, de Einojuhani Rautavaara, pieza neorromántica y espiritual que se aleja de las vanguardias y ofrece una sonoridad etérea y suspendida en el tiempo, evocando un espacio infinito típico del compositor finlandés.
Seguidamente, Isabel Villanueva interpretará el Concierto para viola de Béla Bartók, obra escrita en su exilio estadounidense y completada tras su fallecimiento por Tibor Serly, representando la última voluntad creativa del genio húngaro. Esta interpretación resalta la virtuosidad de la violista navarra y su capacidad de conectar con la intensidad expresiva de Bartók.
En la segunda parte, la Orquesta de Córdoba interpretará la Sinfonía núm. 1 en Mi menor, op. 39, de Jean Sibelius, estrenada en 1899 por la Orquesta Filarmónica de Helsinki dirigida por el propio compositor y revisada en Berlín al año siguiente. La obra fusiona el romanticismo ruso con la melancolía nórdica, mostrando pasión, lirismo y dramatismo, reflejando la temprana maestría orquestal de Sibelius y su intensidad emocional.
Hilo conductor
Aunque separadas por un siglo y estilos distintos, las obras de Rautavaara, Bartók y Sibelius comparten un hilo invisible: la búsqueda de una voz auténtica frente a la inmensidad de la naturaleza y la finitud temporal de la vida, ofreciendo al público un recorrido introspectivo y emocional a través de la música europea.
Intérpretes
- Isabel Villanueva, viola
- Sylvain Gasançon, director
- Orquesta de Córdoba
Las entradas están disponibles en la página web de la Orquesta de Córdoba.
Programa completo:
- Einojuhani Rautavaara – Adagio celeste (1997-2000)
- Béla Bartók – Concierto para viola (1945)
- Jean Sibelius – Sinfonía n.º 1 en Mi menor, op. 39 (1899, rev. 1900)
