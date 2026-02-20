La Orquesta de Córdoba recorre los paisajes sonoros del norte de Europa con Bartók, Sibelius y Rautavaara

La Orquesta de Córdoba ofrecerá el próximo jueves 26 de febrero en el Gran Teatro un viaje sonoro por la identidad musical del norte y centro de Europa, bajo la batuta invitada de Sylvain Gasaçon, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y junto a la viola de Isabel Villanueva. La actuación explorará desde la introspección nórdica hasta la síntesis folclórica centroeuropea, conectando obras emblemáticas de compositores del siglo XX y XIX.

Obras y programa

El concierto se inicia con Adagio celeste, de Einojuhani Rautavaara, pieza neorromántica y espiritual que se aleja de las vanguardias y ofrece una sonoridad etérea y suspendida en el tiempo, evocando un espacio infinito típico del compositor finlandés.

Seguidamente, Isabel Villanueva interpretará el Concierto para viola de Béla Bartók, obra escrita en su exilio estadounidense y completada tras su fallecimiento por Tibor Serly, representando la última voluntad creativa del genio húngaro. Esta interpretación resalta la virtuosidad de la violista navarra y su capacidad de conectar con la intensidad expresiva de Bartók.

En la segunda parte, la Orquesta de Córdoba interpretará la Sinfonía núm. 1 en Mi menor, op. 39, de Jean Sibelius, estrenada en 1899 por la Orquesta Filarmónica de Helsinki dirigida por el propio compositor y revisada en Berlín al año siguiente. La obra fusiona el romanticismo ruso con la melancolía nórdica, mostrando pasión, lirismo y dramatismo, reflejando la temprana maestría orquestal de Sibelius y su intensidad emocional.

Hilo conductor

Aunque separadas por un siglo y estilos distintos, las obras de Rautavaara, Bartók y Sibelius comparten un hilo invisible: la búsqueda de una voz auténtica frente a la inmensidad de la naturaleza y la finitud temporal de la vida, ofreciendo al público un recorrido introspectivo y emocional a través de la música europea.

Intérpretes

Isabel Villanueva, viola

Sylvain Gasançon, director

Orquesta de Córdoba

Las entradas están disponibles en la página web de la Orquesta de Córdoba.

Programa completo: