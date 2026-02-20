Industria cultural
Nace Córdoba Vibra, una aceleradora para situar el talento cordobés en el circuito internacional
Fundación Kutxabank y La Inaudita impulsan un programa que dotará a 12 artistas de materiales promocionales de estándar cinematográfico y proyectará a la ciudad como hub de innovación creativa
La industria cultural cordobesa da un paso estratégico con el lanzamiento de Córdoba Vibra, una aceleradora diseñada para transformar el potencial artístico local en proyectos competitivos con capacidad de generar eventos que puedan “girar” desde Córdoba hacia el exterior.
Impulsada por la Fundación Kutxabank y producida por La Inaudita, la iniciativa rompe con los modelos tradicionales de subvención cultural para centrarse en la creación de activos profesionales que garanticen la autonomía y proyección internacional de los creadores, explican ambas entidades en una nota de prensa.
12 artistas y producción de alto rendimiento
El programa ha seleccionado a 12 artistas cordobeses de distintas disciplinas, que participarán en un proceso intensivo de producción técnica. Cada creador recibirá una auténtica “caja de herramientas” de nivel industrial: materiales audiovisuales en 4K, dossieres profesionales y activos de comunicación diseñados para equiparar su promoción a la de los grandes nombres del sector nacional. La primera acción se desarrollará el 27 de febrero con Lalola, dentro de un calendario de doce sesiones de rodaje específicas para cada artista.
Rodajes con público y relato documental
El despliegue técnico incluirá sets de grabación con presencia de público, lo que permitirá capturar la energía del directo mientras se generan contenidos de alta calidad. En paralelo, se rodará un documental colectivo que recogerá el pulso creativo de esta experiencia y articulará las doce trayectorias en un relato común de proyección internacional.
Este documental funcionará como herramienta promocional integral y como escaparate del momento de efervescencia cultural que vive la ciudad.
Soberanía cultural y proyección exterior
El objetivo central del programa es reforzar la soberanía cultural del artista y de la ciudad, dotando a los creadores de materiales propios con los que negociar su presencia en festivales, circuitos de programación y mercados internacionales.
Córdoba Vibra no solo impacta en la trayectoria individual de los participantes, sino que posiciona a Córdoba como un hub de innovación creativa, proyectando una imagen de modernidad y excelencia técnica que refuerza el ecosistema cultural local en el mercado global.
