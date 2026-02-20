Iván Ferreiro, Miss Caffeina, Imanol Arias y María Barranco encabezan el Mascarón de Priego

Cuatro eventos conforman el Mascarón de Priego, una de las citas culturales más esperadas de la provincia, que ha sido presentada este viernes por la presidenta del área de Gestión Patrimonial y Turística, Jezabel Ramírez. Este año, dentro de este Mascarón, estará el Festival Internacional de Música Teatro y Danza, que alcanza su septuagésimo octava edición; el Festival Nacional de Jazz (Jazzándaluz), que en este caso llega a la decena de años; el Festival Flamenco, con 44 años de existencia; y el más reciente, el Festival de la Canción Turismo de Priego, que alcanza su séptima edición. Entre los protagonistas de estas citas con la cultura estarán Iván Ferreiro, Miss Caffeina e Imanol Arias.

En cuanto a fechas y contenido, Ramírez adelantaba que el Festival Internacional, cuyo cartel anunciador ha sido realizado por María Almeida y Clara Ares, se celebrará del 10 al 18 de julio y contará con ocho espectáculos. Chico Pérez y Sergio de Lope serán los encargados de abrir esta edición con el estreno de Ibérica, en la que también se contará con la Big Band Ciudad de Mérida. Los Mariachis de la Costa del Sol y el grupo Capachos actuarán los días 11 y 12 de julio en el Paso de Colombia y la Fuente del Rey respectivamente, mientras que el día 13 está programado el espectáculo infantil La Guerreras, en el Teatro Victoria.

La programación continuará el 14 de julio en la aldea de Lagunillas, con la Antología de la Zarzuela, a cargo de la Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego y la Coral Alonso Cano, mientras que el 16 de julio el recinto ferial será el escenario del espectáculo Misión Impro-sible con Javi Aguilera y Carlos Mení.

Iván Ferreiro y Miss Caffeina

La presente edición del Festival Internacional se completa con el concierto de Iván Ferreiro y Miss Caffeina, el día 17 en el recinto ferial, mientras que el Teatro Victoria acogerá el 18 de julio la representación de la obra Mejor no de decirlo, con Inmanol Arias y María Barranco.

Por otra parte, la décima edición del Jazzándaluz se celebrará del 29 de julio al 1 de agosto; la cuadragésimo cuarta edición del Festival Flamenco, el 22 de agosto; y la séptima edición del Festival de la Canción Turismo de Priego, el 24 de octubre.

El acto contó con la actuación de Chico Pérez y Sergio de Lope. / Rafael Cobo

Presentación

Junto a Ramírez, tomaron parte en la presentación (que contó con la actuación de Chico Pérez y Sergio de Lope, que interpretaron tres piezas musicales) el diputado de Cultura, Gabriel Duque, y el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, que coincidieron en señalar en sus intervenciones el peso específico de la programación cultural de la localidad. En este sentido, Duque indicó que la Diputación de Córdoba “tiene que apostar por Priego porque es un referente en muchos aspectos, pero a nivel cultural es único”.

Por su parte, Valdivia aprovechaba su intervención para incidir en la “capitalidad” cultural que, junto a la propia Córdoba, ostenta Priego a nivel provincial, haciendo una valoración de lo que han sido las ediciones anteriores del Mascarón, “una marca cuya creación ha sido algo muy positivo, que lo que ha querido es comunicar en tiempo y comunicar mejor, por lo que esta agenda anual de festivales está más que consolidada”.