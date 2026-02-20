La diseñadora cordobesa Juana Martín ingresa en la Orden Civil de Alfonso X El Sabio

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha concedido el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la diseñadora cordobesa Juana Martín.

El reconocimiento, que ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha sido otorgado en la categoría de Encomienda con Placa.

Pionera en la moda española

Juana Martín (Córdoba, 1974), la primera diseñadora española que ha desfilado en la Semana de Alta Costura de París, está especializada en trajes de flamenca, de novia, prêt-à-porter, complementos y a medida.

El pasado año la diseñadora recibió el Premio Nacional de Diseño de Moda 2025, mientras que en 2024 fue distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

Noticias relacionadas

La Orden Civil de Alfonso X el Sabio se destina a premiar a las personas físicas y jurídicas y a las entidades tanto españolas como extranjeras, que se hayan distinguido por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que hayan prestado servidos destacados en cualquiera de ellos en España o en el ámbito internacional, según el real decreto 954/1988, de 2 de septiembre.