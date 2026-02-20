Los cines Delicias, Fuenseca y Olimpia no abrirán este verano tras acumular más de 68.000 euros anuales en pérdidas

El empresario Antonio Amil, propietario de los cines de verano Delicias, Olimpia y Fuenseca ha decidido tirar la toalla. Tras intentar varias iniciativas con las que garantizar la sostenibilidad de estos espacios que no han prosperado, Amil ha confirmado que no abrirá los cines esta temporada, ya que los costes derivados de su conservación son "inasumibles".

Según Amil, "el mantenimiento de estos espacios durante todo el año es muy costoso" y hasta el momento, acumulan unas pérdidas de 68.000 euros anuales que no puede seguir sosteniendo. "Solo tengo licencia de cine", recuerda, "estoy limitado para realizar otro tipo de actividades durante el resto del año". Por ley, más allá de los meses de cine, un espacio abierto de estas características solo puede organizar 27 actividades a lo largo del año. En 2025, organizó 18 actividades en el Fuenseca y 27 en el Delicias, entre ellas, el Jardín de las Delicias, por el que aún tiene pendiente una denuncia por ruido de los vecinos -"pese a contar con la excepción de ruidos", aclara-, que sigue en fase de recurso.

De momento, el único que se mantiene más o menos adecentado es el cine Fuenseca. / Víctor Castro

El contrato de alquiler de los cines Fuenseca y Delicias que tiene con el Ayuntamiento de Córdoba no permite cubrir los costes, aclara. "Con 40.000 euros al año, no es posible su permanencia", explica, ya que "solo la factura de la luz, el agua, las licencias, los materiales de jardinería y la pintura es muy superior". A eso, hay que sumar los contratos del personal de los cines durante el verano y de los jardineros todo el año, el IBI (3.000 euros al año) o los seguros de los tres edificios. Según Amil, "cada evento que organiza el Ayuntamiento requiere un gasto mínimo de 8.000 euros por lo que el alquiler no solo no es rentable sino que es deficitario". Las actividades organizadas por la propiedad tampoco son multitudinarias, por lo que "para ganar 2.000 o 3.000 euros con un concierto, hay que perder 5.000".

Los tres cines ofrecen más de 4.000 metros cuadrados "y para abrirse al público tres meses en verano y 27 días como máximo al año, según normativa, hay que conservarlos todo el año". Además, afirma, "sería necesario invertir alrededor de 100.000 euros en cada cine para preservarlos estructuralmente, ya que se trata de espacios con muros antiguos, y ponerlos en valor".

Estado del interior de una nave interior del cine Fuenseca. / Víctor Castro

Uno de los proyectos que planteó el empresario para dar viabilidad económica a la inversión fue la construcción de un párking subterráneo para los vecinos de la zona compatible con el cine de verano en la parte superior y la apertura de un museo o galería de arte y parque público el resto del año. Este proyecto no prosperó, ya que actualmente es inviable con la ficha técnica del PGOU.

En su opinión, "no se puede decir que hay que proteger estos espacios y abrirlos al público y esperar que un particular lo haga a pulmón, sin un apoyo institucional suficiente". Tampoco existe la posibilidad de solicitar subvenciones públicas de cultura para sostener la actividad. "A día de hoy, no hay ninguna subvención que sea compatible ni en el Ayuntamiento ni en Cultura ni de fondos europeos porque no están declarados BIC".

Recuerda además que el cine no atraviesa su mejor momento. "Las proyecciones no dan dinero suficiente en verano como para sufragar todos los gastos, ya que hay mucha competencia de las plataformas, el consumo del ambigú es limitado porque queremos mantener la tradición de que los usuarios puedan traer comida y bebida de casa y hemos tenido veranos muy calurosos en los que venir al cine no ha sido una opción muy atractiva".

De momento, ya ha tenido que recortar en personal para mantenimiento de las zonas verdes del cine Delicias y si no hay novedad, "me limitaré a pagar el IBI y los seguros porque no puedo afrontar más pérdidas".