Calendario de conciertos de la gira 'Lux' 2026 de Rosalía: fechas y ciudades

La gira de Rosalía está a la vuelta de la esquina. La cantante catalana empezará pronto su gira más extensa y ambiciosa, con ocho conciertos en España durante el mes de abril, divididos entre Madrid y Barcelona –cuatro en cada ciudad. La artista empezará su gira en marzo, en la ciudad francesa de Lyon, e irá visitando ciudades de diferentes países europeos y del continente americano. En principio, la gira terminará en setiembre, en Puerto Rico.

16 de marzo: Lyon, Francia - LDLC Arena

18 de marzo: París, Francia - Accor Arena

20 de marzo: París, Francia - Accor Arena

22 de maro: Zúrich, Suiza - Hallenstadion

25 de marzo: Milán, Italia - Unipol Forum

30 de marzo: Madrid, España - Movistar Arena

1 de abril: Madrid, España - Movistar Arena

3 de abril: Madrid, España - Movistar Arena

4 de abril: Madrid, España - Movistar Arena

8 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena

9 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena

13 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi

15 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi

17 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi

18 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi

22 de abril: Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome

23 de abril: Amsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome

27 de abril: Amberes, Bélgica - AFAS Dome

29 de abril: Colonia, Alemania - Lanxess Arena

1 de mayo: Berlín, Alemania - Uber Arena

5 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2

6 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2

4 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center

6 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center

8 de junio: Orlando, Florida - Kia Center

11 de junio: Boston, Massachusetts - TD Garden

13 de junio: Toronto, Canadá - Scotiabank Arena

16 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden

17 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden

20 de junio: Chicago, Illinois - United Center

23 de junio: Houston, Texas - Toyota Center

27 de junio: Las Vegas, Nevada - T-Mobile Arena

29 de junio: Los Ángeles, California - Kia Forum

1 de julio: Los Ángeles, California - Kia Forum

3 de julio: San Diego, California - Pechanga Arena

6 de julio: Oakland, California - Oakland Arena

16 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena

18 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena

24 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena

25 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena

27 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena

29 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena

1 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

2 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

4 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

6 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

10 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena

11 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena

