El C3A de Córdoba inaugura 2026 con espiritualidad, memoria y arquitectura en diálogo

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) arranca este 20 de febrero su temporada expositiva de 2026 con una triple propuesta que conecta espiritualidad, memoria e intervención arquitectónica. El centro reúne en esta apertura las muestras Travesías de una lágrima, de Sofía Salazar Rosales, y Partir el corazón de la serpiente, de Joshua Serafin, además de incorporar la obra Ximenawa (2025), de Haegue Yang, al ciclo Plaza Pública.

La inauguración incluye, además, la performance Relics: An Eye Once Blind, que Serafin activará en la Caja Negra, reforzando el carácter vivo y escénico de una programación que convierte el edificio en algo más que un contenedor de obras.

El espacio como tránsito: Sofía Salazar Rosales

En el Atrio 1, Travesías de una lágrima propone un recorrido físico y sensorial. Comisariada por Jimena Blázquez Abascal, la muestra reúne doce piezas creadas en su mayoría durante la residencia de la artista en Córdoba y podrá visitarse hasta el 26 de abril.

El itinerario arranca con un camino de rejas de cartón que obliga al visitante a desplazarse y atravesar estructuras que filtran la luz y la mirada. Elementos asociados culturalmente a la separación o al límite se transforman aquí en dispositivos de paso. Las rejas, en la práctica de Salazar Rosales, remiten a fronteras, movilidad y permeabilidad.

Su trabajo se sitúa en el cruce entre escultura, instalación y arquitectura. Más que contemplar obras aisladas, el público recorre un paisaje que se activa con el cuerpo. El tránsito, la memoria y la transformación del espacio se convierten en los verdaderos protagonistas de una exposición que entiende cada visita como una experiencia distinta.

Deidades, colonialismo y memoria: Joshua Serafin

En la Sala T4, Partir el corazón de la serpiente supone la primera exposición individual institucional de Joshua Serafin y podrá verse hasta el 30 de agosto. La propuesta reúne videoinstalaciones y esculturas que parten de su obra performativa Void, presentada en la Bienal de Venecia 2025, y se acompaña de textos de Inti Guerrero.

El proyecto explora la memoria del pueblo filipino, las cosmologías indígenas y las huellas del colonialismo en las identidades contemporáneas. Sin embargo, la investigación de Serafin no se queda en el plano histórico: atraviesa también su propia biografía y su herencia cultural.

En su aproximación a Córdoba, el artista ha señalado el impacto que le produjo su visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde la superposición de culturas y religiones se hace visible en la arquitectura. De esa experiencia surge una reflexión sobre la creación de nuevas deidades e imaginarios híbridos que dialogan con iconografías cristianas, tradiciones asiáticas y memorias coloniales.

La exposición no se concibe como un conjunto estático de piezas. Serafin, con formación en danza y artes escénicas, entiende el montaje como un entorno inmersivo donde se cruzan tiempos, culturas y ficciones. La arquitectura del C3A forma parte del discurso: el edificio se convierte en escenario y en dispositivo simbólico.

La performance de inauguración refuerza esta dimensión ritual y escénica, activando los conceptos de la muestra en directo ante el público.

Un rito contemporáneo en el atrio

La apertura de temporada se completa con la incorporación de Ximenawa al programa Plaza Pública, línea dedicada a intervenciones que activan los espacios arquitectónicos del centro. La instalación, ubicada en el atrio de entrada y realizada en colaboración con el Centro Cultural Coreano en España, toma como referencia el shimenawa, la cuerda ritual de la tradición sintoísta que delimita espacios sagrados y simboliza protección espiritual.

Haegue Yang reinterpreta este elemento desde su práctica escultórica contemporánea, combinando materiales industriales y referencias tradicionales. El resultado es un objeto que funciona como símbolo expandido y establece un diálogo entre lo ancestral y lo abstracto, entre rito y espacio público.

Córdoba como cruce de miradas

Con esta triple inauguración, el C3A abre su calendario de 2026 reforzando su vocación internacional y su apuesta por producciones que dialogan con la arquitectura del centro. Las propuestas de Salazar Rosales y Serafin, junto a la intervención de Yang, sitúan a Córdoba como punto de encuentro entre geografías, memorias y espiritualidades diversas.