El Carnaval y el inicio de los caracoles marcan un finde con Lola Herrera, Jesús Bienvenido y Nacho Vegas en Córdoba

El tiempo casi primavera, con sol y buenas temperaturas, es la excusa idónea para echarse a la calle. Fin de semana alegre, musical y carnavalero: los ingredientes perfectos para que haya buen ambiente en Córdoba.

El Carnaval en la calle, con el gran desfile y la quema del Dios Momo son los protagonistas de un fin de semana que también tiene música, teatro y humor. Lola Herrara, Jesús Bienvenido y Mezquita estarán en los teatros de Córdoba dentro del ciclo Andaluces de ahora. Asimismo, continúa la 19ª Muestra Qurtuba de Teatro Aficionado en Avanti y las salas de conciertos se llenan con Pancho Varona, Nacho Vegas y Carlos Ares, entre otras voces.

Planes en la provincia y el inicio de la temporada de caracoles completan tres días repletos de ocio en Córdoba.

Carnaval

El Carnaval de Córdoba toca a su fin este fin de semana con la celebración de la fiesta en la calle, la Gran Cabalgata y la quema del Dios Momo en la plaza de la Corredera, que pondrán el broche a la fiesta. El último fin de semana de Carnaval, la fiesta tomará la calle con las actuaciones callejeras que tendrán lugar en San Agustín y en la zona de la Corredera. Será el viernes 20, a partir de las 21.30 horas, en el entorno de la Corredera. Y el sábado 21, a las 12.00 horas en San Agustín, y de nuevo a partir de las 21.30 horas en La Corredera.

El desfile de carnaval se celebra este domingo 22 de febrero a las 12.00 horas, con salida desde el Paseo de la Victoria y llegada a la plaza de la Corredera. Terminado el desfile, en torno a las 15.00 horas, la plaza de la Corredera será el escenario de la quema del Dios Momo. Este es el recorrido de la gran cabalgata y todos los detalles de la fiesta.

Celebración de la última Gran Cabalgata en Córdoba. / CÓRDOBA

Comienza la temporada de caracoles

Este viernes 20 de febrero es una fecha marcada en el calendario para muchos cordobeses. Comienza oficialmente la temporada de caracoles en la ciudad con la apertura de 35 puestos en diferentes puntos de la ciudad. ¿Cuáles son tus favoritos?

'Andaluces de ahora' con Lola Herrera, Jesús Bienvenido y Mezquita

El ciclo Andaluces de ahora llega a Córdoba con una programación variada que combina teatro, música y espectáculo, dirigida a público general y escolar. Uno de los platos estrella será Camino a la meca, de Athol Fugard, interpretada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla, los días 20 y 21 de febrero en el Gran Teatro.

Dentro del ciclo, el 20 de febrero será el turno de Jesús Bienvenido, reciente ganador de su cuarto primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz con la comparsa DSAS3. Su espectáculo El Ramper fusiona canción de autor, carnaval de Cádiz y músicas del mundo en un viaje emotivo y divertido al pasado.

Para cerrar la semana, el 21 de febrero, el grupo Mezquita celebrará su 47 aniversario con la presentación de Made in Spain. Según anunciaron sus integrantes, este concierto podría ser su último en Córdoba antes de despedirse de los escenarios.

Un homenaje musical a Averroes

La vigesimoctava edición del Ciclo de Música Antigua Ciudad de las Tres Culturas se celebra en Córdoba del 19 al 28 de febrero y está dedicada a Ibn Rushd, Averroes, con motivo del 900 aniversario de su nacimiento. Organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba en colaboración con el Colegio Santa Victoria y el IES Averroes, el programa propone un recorrido por la música andalusí y medieval para conectar la Córdoba del siglo XII con la Europa moderna y comprender el contexto social que marcó la vida de Ibn Rushd.

El viernes 20 de febrero está programada la actuación de Samira Kadiri y Ensemble Andalusí (quinteto y voz femenina) con De las Alpujarras a Arafat. Cantos sagrados entre Oriente y Occidente, y el sábado 21 de febrero actuará Ensemble Musicantes, con Jaime del Amo y Los colores del medievo. Los conciertos son con entrada libre hasta completar aforo y se celebran en la Iglesia de Santa Victoria a las 19.30 horas.

Además, también este viernes, habrá un concierto especial en el IES Averroes dirigida a su alumnado, a las 11.45 horas. Será a cargo del cuarteto Sephardica que interpretará Un viaje por las músicas de Al-Ándalus bajo la luz del pensamiento de Ibn Rushd.

Música clásica en la Catedral

El Cabildo Catedral de Córdoba pone en marcha el ciclo de Conciertos de Invierno 2026 de la Orquesta y Coro de la Catedral, una propuesta cultural que entre febrero y marzo llevará la música clásica y sacra a distintas parroquias e iglesias de la ciudad. Este sábado, la Orquesta visitará la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba, a las 21.15 horas.

Orquesta de la Catedral en uno de sus conciertos / CÓRDOBA

Más música en las salas de conciertos y 'Batalla de promesas'

Pancho Varona, figura imprescindible de la música en español con más de cuarenta años de carrera, llega este viernes a la sala Long Rock, a partir de las 21.30 horas, con su gira Punto y Seguido. Tras haber sido el compañero inseparable de Joaquín Sabina, con quien coescribió más de 100 canciones y produjo 15 discos, el músico ofrecerá una velada íntima cargada de historias y emoción. El repertorio será un viaje por himnos generacionales como Princesa, Y sin embargo o Peces de ciudad, además de presentar composiciones recientes como Pájaro herido.

En la Impala aterriza el viernes Nacho Vegas, con su nuevo trabajo Vidas semipreciosas. Y ese mismo día, en la sala dos de este local, El Jose presentará Los pies en el mar.

Por su parte, Carlos Ares, que llega el sábado a la Impala con su nueva gira La boca del lobo, un proyecto que representa una evolución y una suma: más complejo, más experimental, más completo.

Completa el fin de semana de conciertos la Cowabunga Party de la sala Ambigú del Teatro de la Axerquía. El cartel de esta cita destaca por el directo de alto octanaje de Los Fusiles, referentes del género por sus guitarras afiladas, y el esperado retorno de Algunos Hombres tras dos años de ausencia. El festival comenzará a las 21.30 horas.

Y fuera de las salas, el Quiosco Joven acogerá una nueva Batalla de promesas, el certamen de música urbana organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento. Se podrá disfrutar de lo mejor del joven talento cordobés a partir de las 17.00, en el Paseo de la Victoria.

Teatro Aficionado en Avanti

El Teatro Avanti continúa con la celebración de la 19ª Muestra Qurtuba de Teatro Aficionado, organizada por la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Córdoba (Fegtato). La cita tendrá tiene del viernes 6 de febrero al sábado 14 de marzo de 2026, con todas las representaciones programadas a las 20.30 horas.

Este viernes, 18 de febrero, el escenario del Avanti acogerá Oniris: el musical, una propuesta de Olimpoteatro, escrita y dirigida por Martín Torres García. Al día siguiente, sábado 21 de febrero, llegará Tres mujeres de copa, de Patricia Luque, una obra de teatro social a cargo de la compañía Aventurarte.

Humor en El Brillante

El Teatro El Brillante acogerá este viernes a las 21.00 horas, el monólogo de humor De cara al público, en el que el cómico Dannusx traslada al escenario sus vivencias y anécdotas trabajando en atención al cliente. El espectáculo utiliza la ironía, el sarcasmo y mucho humor para diseccionar situaciones cotidianas con clientes, respondiendo a la eterna pregunta de si "el cliente siempre lleva la razón". Las entradas se pueden comprar aquí.

FunBox, cita con los saltos en El Arenal

El parque hinchable más grande del mundo se mantiene instalado junto al recinto ferial de El Arenal hasta el 22 de febrero, con una propuesta pensada para todas las edades, pero especialmente atractiva para los niños.

El recinto de Funbox abarca 4.000 metros cuadrados con diez áreas de juegos: Desafío Montañoso, Battle Team, Carrera de Obstáculos, Gumble Gallop, Tobogán de 7 metros, Ninja Wall.

Mayores y pequeños disfrutan este jueves de una de las instalaciones del parqu ehinchable Funbox. / Víctor Castro

40 años de José Manuel Belmonte

Desde este miércoles 11 de febrero y hasta el próximo 5 de abril, el Teatro Cómico Principal acoge Forma y Fondo. 40 años de escultura de José Manuel Belmonte, una retrospectiva que, tras su éxito en Madrid, regresa a la ciudad donde el artista se formó y mantiene su raíz. No es solo un repaso a cuatro décadas de trayectoria: es también el cierre de un círculo.

Manuel Murillo

‘Mujer, arte y alma’, en Viana

Continúa en el Palacio de Viana la muestra ‘Mujer, arte y alma’. Una propuesta artística y literaria que rinde homenaje a la creatividad femenina desde una mirada plural, íntima y transformadora. Bajo el título 'Mujer, Arte y Alma', nace como un espacio de encuentro entre disciplinas y generaciones donde la pintura, la fotografía, la ilustración y la palabra poética se entrelazan para dar voz a las mujeres creadoras y poner en valor su aportación al panorama cultural contemporáneo.

La muestra reúne la obra de más de una quincena de artistas visuales junto a 10 poetas, cuyas creaciones dialogan entre sí para ofrecer una experiencia que trasciende lo estético y conecta con la identidad y la esencia de la mujer.

Exposición en la Fundación Cajasol

En la Fundación Cajasol continúa hasta el domingo la exposición Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol. Comisariada por Juan Fernández Lacomba, la exhibición explora la diversidad de géneros y el talento artístico desarrollados durante el siglo XIX. Los asistentes tendrán este fin de semana una última oportunidad para disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.

El despertar a la vida en Egipto

La Sala Vimcorsa y la Sala Orive mantienen, hasta el 5 de abril, la exposición sobre la infancia y adolescencia en Egipto El despertar a la vida. La muestra propone una doble experiencia inmersiva para lo cual se ha transformado por completo la imagen habitual de ambos espacios expositivos. Creada específicamente para Córdoba, con piezas procedentes de museos y colecciones de España y de diversos países europeo, incluye algunas obras que no se han exhibido nunca antes.

Durante el fin de semana el horario es viernes y sábado de 10.30 a 13.30, y de 17.30 a 20.30; y el domingo, de 10.00 a 14.00 horas. La entrada es gratuita, pero es preciso la reserva previa aquí.

Planes en la provincia

El Carnaval continúa este fin de semana en varios municipios de la provincia. Además, en Puente Genil se sigue celebrando la ruta gastronómica De Plato Membrillo de Puente Genil que acabará el próximo fin de semana en la que 13 restaurantes ofrecen propuestas innovadoras y tradicionales del plato más típico de la localidad.

Y, sin salir de la Campiña, este sábado se celebrará una nueva edición de Montilla Market, una jornada de dinamización comercial que reunirá a 57 establecimientos en el centro comercial abierto, desde la calle Puerta de Aguilar hasta la Plaza de la Rosa, con el objetivo de impulsar el comercio local y fomentar las compras en el corazón de la ciudad.