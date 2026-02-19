Los Aslándticos citan a su público en Córdoba para participar en su nuevo videoclip: hora y lugar de la grabación

Los Aslándticos quieren hacer inédita la celebración de su 20 aniversario en el mundo de la música. Con un nuevo disco en marcha, la nueva versión de su gran éxito, ahora preparan un nuevo videoclip que quieren hacer inédito y que grabarán este jueves junto a sus seguidores más queridos.

El grupo cordobés quiere que esta producción sea inédita y, para ello, ha citado a través de sus redes sociales a los cordobeses y el público en general en el icónico entorno del Puente Romano para que se sumen a la grabación del vídeo musical.

La banda ha llamado a los seguidores que "le gustan los planes improvisados" a formar parte de su nuevo trabajo con el que celebran sus 20 años de carrera con el lema 20 años fatal de los nervios que da nombre a su nueva gira.

Córdoba como protagonista

Con esta iniciativa, el grupo vuelve a apostar por Córdoba como escenario y por la implicación directa de su público en un proyecto que promete convertir uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad en protagonista de su próximo lanzamiento.

La cita será este jueves 19 de febrero a las 16.30 horas en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba. Esa ubicación fue precisamente el escenario de uno de sus últimos conciertos en Córdoba, hace unos meses.

Víctor Castro

20 años de música

Como parte de su 20 cumpleaños musical, hace apenas dos días, los Aslándticos han estrenado su último y nostálgico trabajo: la nueva versión de su tema más icónico y un himno para todos los cordobeses y andaluces: Que trata de Andalucía.

Según informaron los integrantes de la banda, han decidido recuperar este tema emblemático no desde la nostalgia, sino como símbolo de un nuevo impulso creativo que llega acompañado de nueva música, conciertos y un disco en camino.

Para la banda, Qué trata de Andalucía ocupa un lugar especial. "Es posiblemente una de las canciones más importantes y más queridas por nuestro público". De ahí que revisitarla tenga un fuerte componente simbólico. "Era volver al origen para darle frescura de nuevo, recuperar esa esencia del grupo que nos define"

Con una trayectoria ya consolidada y madura, el grupo también trabaja ahora en la grabación de un nuevo disco que verá la luz este mismo año. El 2026 se convierte así en un año de trabajo y celebración, de recordar los logros alcanzados y seguir soñando, con la música por bandera.