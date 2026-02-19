Ánfora Nova presenta en Córdoba el monográfico 'Federico Mayor Zaragoza. Legado de Paz' con inéditos de premios Nobel y Cervantes

La Fundación Cajasol ha acogido la presentación del nuevo monográfico de la revista literaria Ánfora Nova titulado Federico Mayor Zaragoza. Legado de Paz, una publicación realizada con la colaboración de la Universidad de Córdoba y el Ministerio de Cultura que rinde homenaje a Federico Mayor Zaragoza, exministro de Educación y Ciencia y exdirector general de la UNESCO, figura clave en la defensa de la paz, los derechos humanos y el diálogo entre culturas

En el acto ha intervenido la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez; Federico Mayor Menéndez, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid e hijo del homenajeado; y el director de la revista, José María Molina Caballero.

Una obra de trascendencia internacional

José María Molina Caballero ha expresado su orgullo por haber editado una obra de trascendencia internacional que, según ha señalado, refleja las principales señas de identidad de Ánfora Nova, como la pluralidad y el eclecticismo de contenidos y su compromiso ético y estético con los valores sociales universales, destacando que el monográfico incluye inéditos, manuscritos, poemas, artículos, semblanzas y cartas tanto del propio Mayor Zaragoza como de escritores, intelectuales y personalidades nacionales e internacionales

La presentación de la Revista Ánfora Nova, en imágenes / Víctor Castro / COR

El volumen arranca con preliminares de Carmen Calvo, Miguel Ángel Moratinos, Miquel Iceta, Sami Naïr, Francisca Sauquillo, Fernando Arrabal, Manuel Torralbo Rodríguez, Antonio Pulido Gutiérrez y Federico, Ángeles y Pablo Mayor Menéndez, hijos del homenajeado, e incorpora pórticos con textos manuscritos y cartas inéditas de premios Nobel de la Paz como Nelson Mandela, Mijaíl Gorbachov, Rigoberta Menchú, Yasser Arafat, Shimon Peres e Isaac Rabin, junto a figuras internacionales como Bill Clinton, Mary Robinson, Edgar Morin, Ingeborg Breines, Mario Soares y José Saramago

Asimismo, el monográfico se completa con ilustraciones de artistas plásticos como Fernando Arrabal, Rafael Canogar, Luis Feito, Tulio Reyes, Víctor Ramírez, Héctor Villarroel, Pedro Roldán, Antonio Quintana, Oswaldo Guayasamín, Francisco Escalera, Luis M. García Cruz y Marta Campos

El legado de Federico Mayor Zaragoza

Manuel Torralbo ha destacado que el apoyo de la Universidad de Córdoba se enmarca en el convenio de colaboración cultural existente desde hace años entre la UCO y la editorial Ánfora Nova y ha subrayado que el legado de Mayor Zaragoza interpela a la conciencia universitaria y social, recordando su vinculación con la UCO como doctor honoris causa desde 1993 y su concepción de la universidad como espacio abierto a todas las culturas

Por su parte, Federico Mayor Menéndez ha agradecido en nombre de su madre y de toda la familia la publicación del monográfico y ha puesto en valor la trayectoria de Ánfora Nova, recientemente distinguida con la Medalla de Andalucía de las Ciencias Sociales y de las Letras 2024, destacando que su padre promovió siempre la solidaridad, la dignidad humana, la cultura de paz y la palabra como herramientas indispensables de acción y esperanza, manteniendo hasta el final de sus días su compromiso ante las desigualdades, los conflictos y los retos globales

Carmen Calvo, autora del primer prólogo del volumen, ha definido al homenajeado como hombre de ciencia y conciencia, poeta de la paz y arquitecto del diálogo, subrayando que defendió el desarrollo del espíritu libre y el pensamiento crítico como base del verdadero progreso y recordando su llamamiento constante a pasar de la indignación al compromiso

El acto de presentación ha constituido un notable éxito por la calidad de las intervenciones y por la numerosa asistencia de público que completó el aforo permitido, consolidando este monográfico como una obra de referencia para comprender la dimensión intelectual, ética y humanista de Federico Mayor Zaragoza.