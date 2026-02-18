Luz Casal vuelve a Córdoba en el Festival de la Guitarra con una propuesta inédita

La emblemática artista Luz Casal se suma al 45 Festival de la Guitarra de Córdoba con una propuesta inédita. La cantante llegará el 8 de julio al Teatro de la Axerquía acompañada de Nath Simons, referente del rock de raíces en España, y Aurora Beltrán, histórica voz de Tahúres Zurdos, en un doble concierto que promete ser uno de los momentos más destacados de esta edición.

Nath Simons y Aurora Beltrán aportarán su personalidad y trayectoria a un espectáculo único y reivindicativo. Estas dos grandes representantes femeninas del rock de diferentes generaciones se unen para ofrecer una velada exclusiva que complementa la programación del festival.

Guitarra clásica de alto nivel

Entre las nuevas confirmaciones destacan también importantes guitarristas clásicos, que actuarán en el Teatro Góngora. Por un lado, estará Manuel Barrueco, uno de los guitarristas más relevantes de la actualidad, que actuará el 2 de julio. Por otro lado, Mª Esther Guzmán, virtuosa guitarrista sevillana, que se presentará el 5 de julio, consolidando el compromiso del festival con la guitarra clásica. Por último, David Russell, reconocido internacionalmente, ofrecerá un bonito viaje musical junto a su guitarra el 9 de julio.

Innovación y flamenco

El bajista onubense Juanfe Pérez, primer ganador del Concurso Nacional de Arte Flamenco en la modalidad instrumentista, llevará su espectáculo Eléctrica Honduras al Teatro Góngora el 7 de julio, fusionando la innovación con la tradición flamenca.

Todas estas actuaciones fueron presentadas ayer por la presidenta del Instituto Municipal de las Artes Escénicas, Isabel Albás, que ya dio a conocer en enero algunas de las novedades de la edición especial de este año, en la que este certamen protagonista del mes de julio cumple 45 años. En esta edición, por primera vez, habrá conciertos previos, en los que participará el guitarrista Vicente Amigo, Hijo Adoptivo de Córdoba, que actuará los días 25 y 26 de junio en el Gran Teatro. A ellos se sumará el espectáculo de Brothers in Band, que actuará el 27 de junio, con un homenaje al álbum Brothers in Arms, de Dire Straits, en su 40 aniversario.

Actuaciones previstas

El Festival de la Guitarra empezará el 1 de julio y traerá a Love of Lesbian, que actuará por primera vez en el mismo y abrirá las noches del Teatro de la Axerquía, donde se darán cita Angelus Apatrida (4 de julio); Siloé (5 de julio); o Loquillo (9 de julio).

Otras figuras claves pasarán por el Gran Teatro, como Teddy Bautista, que el 3 de julio presentará Ciclo 5.0. El periplo de las heroínas, con Pablo Salinas como director musical. Por el Gran Teatro pasará también el guitarrista cordobés José Antonio Rodríguez (4 de julio) con una propuesta flamenca de mirada contemporánea, y se estrenará (el 11 de julio) La reina blanca, un espectáculo de danza creado para el festival como homenaje a la bailaora cordobesa Blanca del Rey.

Por último, y según lo anunciado en enero, el Teatro Góngora contará con Leo & Leo, que actuará el 10 de julio, y en el Teatro de la Axerquía actuarán Sanguijuelas del Guadiana y Los Aslándticos. Este último grupo cumple su vigésimo aniversario.