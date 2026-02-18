Luz Casal vuelve a Córdoba en el 45º Festival de la Guitarra

La emblemática artista Luz Casal se suma al 45 Festival de la Guitarra de Córdoba con una propuesta inédita. La cantante llegará el 8 de julio al Teatro de la Axerquía acompañada de Nath Simons, referente del rock de raíces en España, y Aurora Beltrán, histórica voz de Tahúres Zurdos, en un doble concierto que promete ser uno de los momentos más destacados de esta edición.

Nuevas incorporaciones del rock femenino

Nath Simons y Aurora Beltrán aportarán su personalidad y trayectoria a un espectáculo único y reivindicativo. Estas dos grandes representantes femeninas del rock de diferentes generaciones se unen para ofrecer una velada exclusiva que complementa la programación del festival.

Guitarra clásica de alto nivel

Entre las nuevas confirmaciones destacan también importantes guitarristas clásicos, todos ellos en el Teatro Góngora:

Manuel Barrueco , uno de los guitarristas más relevantes de la actualidad, actuará el 2 de julio.

, uno de los guitarristas más relevantes de la actualidad, actuará el Mª Esther Guzmán , virtuosa guitarrista sevillana, se presentará el 5 de julio , consolidando el compromiso del festival con la guitarra clásica.

, virtuosa guitarrista sevillana, se presentará el , consolidando el compromiso del festival con la guitarra clásica. David Russell, reconocido internacionalmente, ofrecerá un bonito viaje musical junto a su guitarra el 9 de julio.

Innovación y flamenco

El bajista onubense Juanfe Pérez, primer ganador del Concurso Nacional de Arte Flamenco en la modalidad instrumentista, llevará su espectáculo Eléctrica Honduras al Teatro Góngora el 7 de julio, fusionando la innovación con la tradición flamenca.