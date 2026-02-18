Mantenimiento
El IMAE anuncia obras de mantenimiento en el Gran Teatro de Córdoba
La intervención, que será en la cubierta del teatro, busca preservar el emblemático edificio de la ciudad y garantizar su seguridad
Isabel Albás, presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), ha anunciado que habrá actuaciones de mantenimiento en los teatros de Córdoba, destacando la intervención prevista en la cubierta del Gran Teatro. Según Albás, se trata de trabajos que no se habían realizado en muchos años y que son necesarios para garantizar el buen estado del edificio.
Plazo y ejecución
La intervención se llevará a cabo en aproximadamente dos meses, de forma complementaria, de modo que ninguna actividad cultural se verá interrumpida. Albás ha recalcado la importancia de mantener los edificios para que tanto actuales como futuras generaciones "puedan seguir disfrutando de ellos".
Cultura y seguridad
La presidenta del IMAE ha insistido en la relevancia de los teatros como espacios de experiencias culturales y educación artística, subrayando que el mantenimiento permitirá seguir ofreciendo actividades a la ciudadanía de forma segura. Asimismo, ha mencionado que los trabajos cuentan con protección especial, al igual que también ha recalcado la necesidad de cuidar el Teatro Góngora y el Teatro de la Axerquía.
