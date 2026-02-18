El cuarteto Eduardo Paniagua inaugura el Ciclo de Música Antigua dedicado a Averroes en Córdoba

El próximo jueves 19 de febrero, a las 19.30 horas, el cuarteto Eduardo Paniagua abrirá la vigésimo octava edición del Ciclo de Música Antigua Ciudad de las Tres Culturas en la iglesia de Santa Victoria, en la plaza de la Compañía, con el programa Averroes, Córdoba de las tres culturas, que reúne músicas de la Córdoba cristiana, musulmana e hispanojudía. El cuarteto está formado por Eduardo Paniagua (dirección musical, salterio, flautas y coro), César Carazo (canto y viola de brazo), Ángeles Núñez (canto y pandero) y Aníbal Soriano (laúd y vihuela), y la entrada será libre.

El ciclo, organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, se desarrollará entre el 18 y el 28 de febrero y contará con la participación de los grupos Sephardica, que actuarán el viernes 20 a las 12.00 horas en IES Averroes para alumnos; Samira Kadiri y Ensemble Andalusí, que estarán el mismo viernes 20, a las 19.30 horas; Ensemble Musicantes, de Jaime del Amo, que intervendrá el sábado 21, a las 19.30 horas; Entrebescant Ensemble, que lo hará el jueves 26, a las 19.30 horas; Mystica Femenina, previsto para el viernes 27, a las 19.30 horas; y Aquel Trovar, que intervendrá el sábado 28, a las 19.30 horas. Todos los conciertos se celebrarán en la Iglesia de Santa Victoria, excepto el de Sephardica, que será a mediodía en el IES Averroes.

Esta edición del ciclo rinde homenaje a Averroes, Ibn Rushd, coincidiendo con el 900 aniversario de su nacimiento en Córdoba. Bajo el título La armonía de la razón: ecos de Averroes en Córdoba, el programa ofrece una experiencia inmersiva donde la música actúa como hilo conductor, conectando la Córdoba del siglo XII con la Europa moderna. A través de la interpretación de piezas de música andalusí y medieval, los oyentes podrán comprender el contexto de libertad intelectual y posterior persecución que marcó la vida de Averroes, considerado un referente que enseñó a Europa a pensar de nuevo. Además, la edición destaca la defensa de la música por parte del filósofo como elemento de formación moral y educativa, buscando que el público no solo escuche su historia, sino que la sienta a través de los instrumentos y las escalas que resonaban en la Córdoba medieval.